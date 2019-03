Kovacic: "El equipo está preparado y unido para afrontar la final de la Champions League"

El internacional croata del Real Madrid, Mateo Kovacic, ha asegurado que su club está "preparado y unido" para afrontar el sábado la final de la Liga de Campeones ante el Atlético de Madrid, del que asegura es un equipo difícil que se cierra bien atrás.

"Todos estamos preparados y concentrados. El equipo está unido y estamos en buena forma después de haber triunfado en muchos partidos", declaró Kovacic. El Atlético es, en su opinión, un equipo muy difícil, pero para el que el Madrid está preparado.

"El juego del Atlético me hace recordar un poco lo que he visto en Italia, siempre están detrás, es difícil jugar contra un equipo así, no es fácil encontrar espacio. Pero estamos preparados para ello", comentó Kovacic.

El centrocampista croata dijo estar especialmente emocionado porque jugará su primer final de la Liga de Campeones precisamente en San Siro, el estadio de su club anterior, el Inter de Milán. "También por ello se trata de un momento especial para mí, ya que vuelvo donde pasé dos años y medio. Creo que vamos a jugar allí un buen partido", comentó.

Otro momento excepcional, según explicó, es haber llegado con los 22 años a la final de la Liga de Campeones. "Todavía soy joven y llegar con los 22 años al final de la Liga de Campeones representa para mí realmente algo excepcional", dijo.

El joven futbolista croata, que en 2015 fichó por el Real Madrid para seis temporadas, dijo haber aprendido muchísimo en el club español, donde "se convenció de que se trata del mayor club en el mundo, con los mejores jugadores".

"No es sencillo jugar aquí. Pero soy joven y puedo jugar aquí muchos años aún", dijo. Kovacic comentó que la temporada pasada ha sido para él "difícil, pero buena". "Como es normal, al igual que todos los jugadores, quisiera jugar más, pero eso es el Real", reconoció.

Rechazó comentar escritos de medios italianos y españoles sobre la posibilidad de que el Real lo ceda por un año al Milán, al Sevilla, al Totteham o a otro club, ni qué es lo que el entrenador Zinedine Zidane le aconseja cuando lo hace entrar en el juego.

Respecto a su compatriota, Luka Modric, Kovacic tiene solo elogios. "Modric juega muy bien, es fácil jugar con él. Es uno de los mejores en el mundo", afirmó Kovacic.