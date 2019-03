Koke: "Tenemos hambre de conseguir cosas mayores con el Atlético"

Koke Resurrección recuerda todavía ese momento en el que ganaron por última vez al FC Barcelona en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones. "Fue especial, sobre todo porque hacía 40 años que no llegábamos a una semifinal de la Liga de Campeones, pudimos eliminar al Barcelona, tuve la fortuna de marcar el gol. Cuando me cae la pelota, la puedo meter y todo el mundo cantando gol. Fue espectacular", aseguró el futbolista, que este sábado vuelve a reencontrarse con el club azulgrana, en un partido entre aspirantes a la Liga.

"El año pasado quedamos terceros e hicimos una buena temporada, pero ésta tenemos hambre de más cosas", anuncia el centrocampista, que repite una palabra, "concentración", para contrarrestar el fútbol del Barcelona... Y a Lionel Messi, Neymar y Luis Suárez, que "te la pueden liar en cualquier momento".

Un rival difícil

Koke asegura que el Barcelona es un equipo muy complicado por estilo y los jugadores que tienen, además de tener siempre la pelota en su lado. "Esa posesión al final te termina cansando y te terminan ganando los partidos así", dijo.

"Todos los partidos tienes que estar concentrado, pero sobre todo contra el Barça y rivales del mismo nivel que el Barcelona tienes que estar más que cien por cien concentrado, porque en cualquier detalle se te va el partido", afirmó el futbolista, que cree que son los jugadores los que "en una acción" acaban ganando el partido porque "tienen mucha calidad".

"Tenemos que intentar presionarles arriba, presionar bien, estar todos juntos, jugar en equipo... Yo creo que haciendo esas cosas podemos intentar contrarrestar esa posesión y esa circulación que tienen de balón", aseguró Koke, que cree que tienen capacidad para hacer "cosas bonitas". "Los favoritos son ellos. Son los actuales campeones de Liga. Pero nosotros jugamos en casa", indicó.

Las sensaciones del equipo

"El año pasado quedamos terceros e hicimos una buena temporada, pero esta temporada tenemos hambre de más cosas. Por eso la afrontamos con mucha más ilusión", aseguró Koke, que confiesa que este año el Atlético de Madrid tiene su mejor plantilla de los últimos años. "Sí. Yo creo que sí. No es que tengamos por jugadores, es por el estilo que hay. Tienes jugadores para jugar por el suelo, tienes jugadores para jugar por arriba, hay partidos que puedes jugar más al toque, otros partidos más físico", sentenció.

A él como pasador tener tantas variantes le ofrece muchas posibilidades en el ataque y eso para un pasador "te da la vida en el campo". "Hay días que va a haber partidos que vas a tener que jugar más en largo, otros más en corto", afirmó.

Simeone y la selección

"Simeone me lo ha dado todo. La verdad, desde que llegó, en el primer momento confió en mí. Y he tenido esa gran suerte de que el entrenador haya confiado en mí", indicó Koke, que aseguró que para él entrenar con Simeone es "espectacular" y cree que cada día aprende más con él. "Con Simeone ya llevamos cuatro años. A lo mejor dicen que llevar tanto tiempo con un mismo entrenador no es bueno, pero para nosotros sí", expresó.

Koke también particioó en la convocatoria con la Selección Española y considera que está "muy bien" y "muy tranquilo" con 'La Roja'. "Conseguimos las dos victorias, que era lo fundamental, y estamos a un pasito de la Eurocopa, que es el objetivo", concluyó el futbolista colchonero.