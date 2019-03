Koke: "Real Madrid y Barcelona están por encima del resto"

"El Sevilla es un rival directo como siempre hemos dicho. Sabemos que Madrid y Barcelona están por encima del resto y nuestra Liga es con Sevilla, Valencia, Villarreal... Nuestro objetivo es quedar terceros como mínimo y luego, lo que venga, bienvenido sea. Somos ambiciosos y siempre queremos ganarlo todo, pero al final esa es la realidad", analizó Koke en un acto publicitario en Madrid celebrado por adidas.

El canterano subrayó que su equipo se ha "reforzado muy bien" durante este veranos, hasta el punto de conjuntar "una las mejores plantillas de los últimos años". "Ese es el proyecto que hay. Tenemos que ir partido a partido como hemos hecho siempre y seguro que nos irán bien las cosas", dijo con una sonrisa.

Respecto a la victoria por la mínima contra Las Palmas (1-0), apuntó que "es importante empezar ganando porque no era fácil". "En la primera jornada ha habido muy pocos goles, no es fácil empezar la Liga porque todo el mundo tiene ganas e ilusión por puntuar. Poco a poco vamos a ir mejorando. No se puede jugar bien en todos los partidos y lo importante es ganar", aclaró.