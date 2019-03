Koke: "Nosotros hemos eliminado a equipos campeones de sus Ligas, el Madrid no"

El centrocampista del Atlético de Madrid Jorge Resurrección 'Koke' ha recordado que el conjunto rojiblanco ha eliminado a equipos "campeones de sus Ligas" para llegar a la final de la Liga de Campeones, no así su rival en Milán, el Real Madrid, aunque se ha enfrentado a equipos "con mucha calidad".

"No han tenido el camino más fácil, pero sí que es verdad que nosotros nos hemos enfrentado a equipos que han sido campeones en sus ligas y el Madrid no ha tenido equipos campeones, pero sí con mucha calidad y buenos equipos también", ha asegurado Koke en un acto publicitario.

Para llegar a Milán, el Atlético superó al PSV Eindhoven (campeón holandés), el Barcelona (campeón de La Liga) y el Bayern Múnich (campeón de la Bundesliga); mientras que el Real Madrid derrotó al Roma italiano (tercero), al Wolfsburgo alemán (octavo) y al Manchester City inglés (cuarto en la Premier League).

"No hay que mirarlo como una revancha"

Koke ha hablado sobre la final de 2014 en Lisboa, cuando cayeron ante los blancos. A diferencia de entonces, ahora llegan con más descanso. "Hace dos años nos jugamos una Liga antes, ahora hemos tenido tres semanas de descanso y lo estamos preparando bien", ha dicho Koke, que ha asegurado que no lo ven como una revancha.

"Siempre tienes la espina de no haber ganado una final contra tu eterno rival. No hay que mirarlo como una revancha, es una nueva oportunidad para hacer historia en este club y el grupo se lo merece por lo que está logrando en estos años. Ojalá pasemos a la historia del club ganando la primera 'Champions'", ha deseado.

El centrocampista madrileño ha asegurado que nunca ha visto el gol que Sergio Ramos les marcó en 2014, que supuso el empate (1-1) en los instantes finales y llevó a la prórroga, en la que cayeron por 4-1. "No lo he visto, nada. Es un gol que nos han marcado y no lo he visto. No me gusta verlo, y entonces no lo veo", ha confesado.

Quieren ganar al Madrid "siempre"

Koke ha explicado que quieren llegar "tranquilos" para un partido "muy importante" y que al Real Madrid le quieren ganar "siempre", sea "en una final o en un amistoso". Ha explicado que en la final espera un Real Madrid "replegado" y preparado para "salir a la contra"; y ha destacado al centrocampista croata Luka Modric como su preferido del rival.

"Me gusta mucho Modric por cómo mueve al equipo, es uno de sus jugadores fundamentales. Pero vamos a jugar contra todos, contra los mejores, ya lo hemos hecho y vamos a intentar ganarles", ha dicho Koke, que no ve al Atlético por delante en favoritismo, aunque ha recalcado que han hecho "una Liga espectacular".

Koke ha presentado un nuevo teléfono inteligente de la marca Energy Sistem, junto al director de Marketing de la compañía, David Tierraseca; un teléfono que en su promoción de lanzamiento ofrece un asistente personal a sus usuarios. "Ojalá pueda ayudar al equipo en la final con una asistencia", ha comentado Koke.