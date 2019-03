Koke y Lucas Vázquez, también sorprendidos por la ausencia de Casillas en la Selección

Koke Resurrección y Lucas Vázquez siguieron en la línea de Sergio Ramos ante la ausencia de Iker Casillas, que ha sorprendido a los internacionales que han sido citados en la primera convocatoria como seleccionador de Julen Lopetegui.

"Claro que te sorprende que no esté Iker Casillas", admitió Koke. "Durante muchos años ha venido a la selección y es la primera vez que no viene, claro que sorprende porque es un tipo especial". El centrocampista rojiblanco reconoció que en el grupo no se ha hablado sobre Casillas. "No hemos hablado nada entre nosotros, la lista la hace el seleccionador".

Sergio Ramos, el primer sorprendido

El primero en mostrar la sorpresa por la ausencia de Iker de una lista 16 años después fue Sergio Ramos, el jugador que hereda el brazalete de capitán. "A todos les sorprende cuando un jugador tan emblemático e histórico para el fútbol español y mundial no está. Siempre es una ausencia importante, es nuestro primer capitán y es raro estar en una convocatoria y que no se vea a Iker Casillas", dijo.

Lucas Vázquez opinó igual. "Está claro que después de tantos años sorprende que no esté Iker en la convocatoria, pero esté o no siempre va a estar presente en la selección por todo lo que ganó".