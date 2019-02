Koke: "Si Cristiano tiene cinco Champions, pues darle la enhorabuena, tampoco podemos decir más"

Koke Resurrección, centrocampista del Atlético de Madrid, dijo tras el triunfo contra el Juventus en la Liga de Campeones, que, "al final, el VAR un día le dará un gol" a Álvaro Morata, al que le anularon un tanto durante el duelo, y consideró el 2-0 como un "gran resultado".

"Al final, el VAR un día le dará un gol a Morata. Ha metido dos goles que se los han anulado (este miércoles y hace dos jornadas contra el Real Madrid). Si lo anulan, hay veces que es gol y otras que no. Hay que respetar las decisiones. Respetamos a los árbitros y seguimos con la dinámica de intentar ganar partidos y marcar más goles por si nos los anulan", explicó el jugador en zona mixta.

A Turín "con humildad"

"Ha sido un partido muy difícil y muy igualado sobre todo en el primer tiempo. En el segundo hemos tenido más ocasiones. Nos vamos con un gran resultado en el Metropolitano y esperamos que hagamos un partido perfecto allí con toda la humildad porque jugamos en Turín contra uno de los mejores equipos del mundo", valoró.

"El partido del Rayo no fue de los mejores, pero se suman tres puntos. Competimos para ganar. Hoy lo que ha cambiado del equipo, aparte de preciso, es a la hora de echarle ganas, competir cada balón y ganar cada segunda jugada. Al final es lo que tiene de esencia este equipo. Y se ha visto hoy", continuó. Koke reapareció después de cuatro partidos de baja.

Respuesta a Cristiano

"Me encuentro muy bien. Llevaba cuatro partidos parado y no es fácil después de eso venir a un partido de esta tensión e intensidad. Me he encontrado bien y he podido ayudar al equipo a ganar", repasó. También destacó el partido de Diego Costa: "Parece que no se nota que lleva mucho tiempo sin jugar. Para nosotros es un jugador fundamental sobre todo por su garra y por todo lo que le aporta al equipo. Le necesitamos así por toda esa fuerza que siempre nos ha dado".

Y fue preguntado por el gesto de Cristiano Ronaldo con los cinco dedos de la mano en referencia a las cinco Ligas de Campeones que él ha conseguido. "En el campo no he visto nada. A lo mejor estaba saludando a alguien. Si tiene cinco Champions, pues darle la enhorabuena. Tampoco podemos decir nada más", dijo Koke.

