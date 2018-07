Klopp carga contra Sergio Ramos: "Lo que hizo a Salah fue despiadado"

"Despiadado" y "brutal". Así ha definido Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, la acción de Sergio Ramos con Mohamed Salah en la final de la Champions que se jugó en Kiev.

"Fue despiadado, no creo que Salah se hubiese hecho daño en esa situación, no tuvo suerte", explica para, después, atacar de nuevo al capitán blanco: "No sé si volveremos a ver a un jugador dar un codazo a un portero, derribar a un rival como un luchador y luego ganar el partido".

Además, le critica los gestos que Ramos tuvo con el egipcio tras la lesión. "Como persona, no me gustaron sus reacciones. Contra la Juventus el año pasado forzó la roja a Cuadrado, le tocó e hizo que pareciese algo más grave. Nadie habló de ello después", afirma Klopp.

Por último, quiso aclarar que "no se despierta por la mañana y piensa en Ramos": "No lo entendimos y la gente podrá decir que soy débil o mal perdedor, no lo soy".