La Juventus no da opción al Sevilla en Turín

Empezó trepidante la Juventus, se calmó a sí misma viendo que el Sevilla iba perdido y supo marcar con dos zarpazos en momentos clave para plasmar en el marcador su superioridad en el campo. Morata, que sigue en racha, de cabeza a poco para el descanso y Zaza --que entró por el español-- en los minutos finales y a la contra marcaron y acabaron con toda opción hispalense. El Sevilla acabó el duelo con un solo disparo a puerta, un bagaje con el que es imposible sacar algo positivo de Turín.

Un gran inicio de partido permitió a la Juventus ir desgastando al Sevilla y coger confianza. De hecho, en el primer minuto, Pogba dio el primer aviso aunque estuviera en fuera de juego. La 'Vecchia Signora' no quería verse sorprendida por un Sevilla que con ritmo y balón hace daño y se adueñó del esférico. Además, lo jugó con criterio y puso en aprietos a los hispalenses, incapaces de cambiar la situación.

Con Morata y Dybala arriba la Juventus sabía que tenía velocidad y disparo, y puso en liza un fútbol directo y veloz para intentar pillar desprevenida a la defensa sevillista. Y lo hizo. El joven delantero argentino fue un peligro constante durante todo el partido y Morata, como en la primera jornada en el triunfo a domicilio ante el Manchester City (1-2), fue clave al estar inspirado de cara a portería.

Morata, imparable

Por contra no apareció en ningún momento Gameiro para el Sevilla. Si el delantero francés fue el artífice del triunfo sobre el Borussia Mönchengladbach en la primera jornada, esta vez apenas tocó balón. Lo vio Unai Emery, quien movió ficha y dio entrada a Immobile y a Iborra por el francés y por N'Zonzi, con la idea de darle la vuelta al partido y disponer de más control y mordiente. Además, Immobile se medía a una Juventus en la que se crió pero donde nunca tuvo confianza ni oportunidades.

La Juventus se fue apagando, incapaz de mantener el altísimo ritmo de juego que imprimió en los primeros 25 minutos de partido, pero el guión fue el mismo aunque a más bajas revoluciones. La 'Juve' tenía el balón, buscaba ocasiones y las encontraba, y no se impacientaba sabedor de que el Sevilla necesitaba mejorar mucho para poder inquietarles. Así, Hernanes desde lejos en varias ocasiones, Dybala volviendo loca a la zaga y poniendo a prueba a Rico y Morata como complemento perfecto al argentino y fijando a los centrales, marcaron un terreno plagado de minas para el Sevilla.

Un remate de cabeza de libro tras una jugada en la que Cuadrado parecía que perdía el balón, finalmente el esférico llegó a Barzagli y este sí conectó un buen centro hacia el segundo palo, donde se impuso poderoso Morata para sorprender a su defensor y a Sergio Rico, que siguió con la cabeza el balón para ver cómo entraba en su portería. Así fue el primer gol. Antes estuvo más cerca del tanto Dybala, pero Morata es letal con espacios y está en racha, y lo demostró de nuevo.

Zaza hizo el segundo

Por contra, el primer y único disparo del Sevilla en la primera parte llegó al borde del descanso. Konoplyanka, autor del tercer gol ante el Mönchengladbach, se fue haciendo hueco y disparó de lejos, sin problemas para Buffon que apenas tuvo que intervenir. Pese a que el Sevilla necesitaba el empate, no podía ni intentar buscarlo pues la Juventus estaba mucho mejor asentada en el césped, y anuló en todo momento la posible reacción hispalense.

Y es que sucedía todo lo contrario, porque la Juventus sí tenía opciones para aumentar su diferencia en el marcador. El mejor del Sevilla fue Sergio Rico, que sacó primero un pie providencial a disparo de Dybala, que acabó tirando forzado de puntera, y después tiró de buenos puños a una falta directa botada por el propio Dybala. Gran duelo entre ambos que, en este sentido, fue para el sevillista, aunque de poco le sirviera a su equipo.

En el Sevilla debutó en la 'Champions' el joven delantero canterano Juan Muñoz, quien entró por el capitán desaparecido José Antonio Reyes en el minuto '79. Emery, ante la plaga de lesiones, no tenía más armas en el banquillo y probó de todas todas buscar el empate, el mismo que les permitiría seguir igualados con la Juventus en la tabla. No fue así, no llegó la igualada, y ahora la 'Juve' suma ya 6 puntos por 3 del Sevilla.