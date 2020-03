Jürgen Klopp asegura que la crisis del coronavirus en Madrid les afectó a la hora de preparar el Liverpool-Atlético

Jürgen Klopp ha asegurado en una entrevista en la web del Liverpool que la situación del coronavirus en Madrid les afectó a la hora de preparar la vuelta de los octavos de final de la Champions ante el Atlético de Madrid.

"Hace dos semanas, aunque parece que hace años que jugamos contra el Atlético. Recuerdo que todos sabíamos de la situación del coronavirus en todo el mundo, pero aún estábamos en nuestro túnel", explica Klopp.

"El lunes por la mañana, me desperté y me enteré de la situación en Madrid, que cerrarían las escuelas y universidades a partir del miércoles, así que fue muy extraño prepararse para ese partido, para ser honesto. Normalmente no peleo con las cosas que me rodean, puedo construir barreras a derecha e izquierda cuando me preparo para un partido, pero en ese momento fue realmente difícil", asegura el técnico alemán.

Klopp acaba apuntando que, pese a la eliminación, le gustó el juego de su equipo.

"El miércoles llegó el partido, me encantó el juego, me encantó lo que vi de los chicos, fue una actuación muy buena, aparte del resultado. El jueves libramos y el viernes cuando llegamos ya estaba claro que eso no era un entrenamiento. Sí, trabajamos, pero fue más bien una reunión. Teníamos muchas cosas de las que hablar", asegura Klopp.