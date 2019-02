Julen Lopetegui rompe su silencio: "No tuve tiempo en el Real Madrid"

El técnico español Julen Lopetegui tiene claro que "nunca" tendrá "una mala palabra" para el Real Madrid, pese a la destitución que sufrió tras apenas cuatro meses en el cargo, decisión que lo achacó a la falta de "tiempo" para reconducir la mala situación, mientras que recalcó que todo lo que pasó entre su adiós como seleccionador y su presentación en el Santiago Bernabéu le afectó por momentos.

Confiesa que no guarda rencor

"Tuvimos un buen inicio y el equipo estaba jugando bien, pero entonces tuvimos tres malas semanas. Espero tener tiempo para encontrar la solución porque esas cosas pueden pasar durante una temporada y estábamos seguros de que iba a pasar. No tuve tiempo, esa la mejor forma que puedo explicarlo".

Ahora, no guarda rencor. "Tengo todo el respeto por el nuevo entrenador y su nuevo cuerpo técnico. Y a los jugadores les adoro, tuvieron una fantástica actitud conmigo", afirmó. "Nunca diré una mala palabra del Real Madrid, entrenarle es una fantástica experiencia para cualquier técnico. Esperaba haber tenido más tiempo, pero tengo que mirar al futuro", subrayó.

Habla de su repentina sustitución como seleccionador

Sobre su repentina destitución como seleccionador a poco de debutar en el Mundial tras hacerse público su fichaje por el Real Madrid, reconoció que no fue "fácil".

"Habíamos trabajado muy duro durante dos años y sentía que estábamos listos para hacer un fantástico Mundial", expresó.

Fue idea de Rubiales poner "una claúsula" a la renovación

Lopetegui indicó que fue "idea" del presidente de la RFEF, Luis Rubiales, el ponerle "una cláusula" en el contrato de renovación que firmó hasta 2020. "Acordé con él que no había problema y entonces sucedió", añadió en relación a la oferta madridista.

"Los plazos no fueron elegidos por el Real Madrid o por mí. Dije que sí, pero sabía que el Mundial era mi única responsabilidad. Mantenerlo en secreto durante un mes era imposible y no era honesto", admitió.

Asegura que los internacionales le apoyaron

El guipuzcoano apuntó que los internacionales se comportaron de forma "fantástica". "Después de comunicárselo, tuvimos nuestro mejor entrenamiento de toda la preparación, pero al final el presidente tomó esa decisión", detalló.

"Fue duro y nunca lo olvidaré porque fue una sorpresa y sentía que era muy injusto. En el vuelo de cinco horas a Madrid no dije nada, es una experiencia muy dura, pero necesita ponerlo todo en positivo", confesó.

"No dormí, no sabía dónde estaba. Un día estaba entrenando en Rusia para el Mundial y al siguiente en el Santiago Bernabéu. Fue muy rápido, difícil de asumir y las emociones estaban a flor de piel. Fue duro cuando me dijeron que me marchase del Mundial, que era un sueño para el que había trabajado duro y con toda las emociones, soy humano y a veces no puedes controlarla", se sinceró.

Plantea que un entrenador debe esta "abierto al futuro"

Ahora, insiste en que un entrenador "debe estar abierto en el futuro", aunque sus preferencias es estar "en las mejores ligas".

"La Premier es fantástica y cuando ves un partido, puedes sentir la atmósfera y el respeto por los jugadores y entrenadores, y yo quiero sentir eso", remarcó.

Cruyff fue una de sus primeras influencias

Lopetegui señaló que Johan Cruyff, con el que coincidió en el FC Barcelona, es una de sus primeras influencias. "Tan pronto como tuve mi primer entrenamiento con él pensé que era diferente a los otros entrenadores, era brillante y estaba un paso por delante del resto. Plantó la semilla para otros técnicos para coger sus ideas y desarrollarla", comentó.