Julen Lopetegui: "Por respeto, no voy a hablar de lo que ha pasado en estos últimos meses"

Julen Lopetegui se ha sentado en la rueda de prensa del duelo ante el Borussia Dortmund sabiendo que probablemente esté afrontando su último partido como entrenador del Sevilla. La derrota ante el Atlético de Madrid supuso la puntilla y el técnico vasco se enfrenta a sus últimas horas como técnico sevillista.

Como era previsible, toda la rueda de prensa ha girado alrededor de su futuro y su sustituto, el argentino Jorge Sampaoli.

"Por respeto a mi principal responsabilidad, no voy a emitir mi opción sobre lo que ha sucedido en estos últimos meses. Prefiero guardármelo y afrontar el partido de mañana con la máxima de las energías. Durante 169 partidos es lo que hemos hecho. No se regalan 170 partidos de casualidad en un club como el Sevilla, hay que ganar mucho, lo hemos hecho y no voy a cambiar mi discurso ni mi responsabilidad porque tengo que estar a la altura de las exigencias de este club y de nuestra afición", indicó Lopetegui.

"La vida es un reto diario y la profesión de entrenador, también. Estoy responsabilizado por convencer, entrenar y preparar a un grupo excelente de jugadores para un gran partido y encontrar las soluciones para superar un momento de dificultad y encarar el duelo de mañana. Creo que nos hemos ganado el respeto de la afición", afirmó Lopetegui.

Julen Lopetegui señaló que "las situaciones son las que son y uno debe dar la mejor versión de sí mismo" y recordó que este miércoles tienen "una guerra, una batalla dura y a la guerra no se va con melancolía".

"Yo voy a tratar esto con la responsabilidad que todos tenemos hacia nuestra afición. Y no voy a moverme de ahí, porque creo que es lo que puede aportar a mi equipo y llevamos así más de tres años en este querido club. No voy a opinar lo que yo pienso de lo sucedido", aclaró Lopetegui.

Respecto al Borussia Dortmund, Lopetegui advirtió que "es más completo a nivel colectivo que cuando estaba (Erling) Haaland" y que "con el Bayern de Munich, sin duda es el mejor equipo de la Bundesliga: ha jugado grandes partidos y tenemos que creer en nuestros recursos para superar a un gran rival".