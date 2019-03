El juicio del 'caso Jimmy' queda visto para sentencia

El testigo protegido ha ratificado hoy en el juicio por la muerte del hincha de Riazor Blues Francisco Javier Romero, alias Jimmy, que hubo cuatro implicados en la muerte del seguidor del Deportivo de la Coruña, entre ellas el menor enjuiciado hoy en el Juzgado de Menores Número 4 de Madrid. Fuentes jurídicas han informado de que el juicio ha quedado visto para sentencia al término de una vista oral que ha durado ocho horas y en la que han declarado los tres menores acusados, el testigo protegido, dos médicos forenses, varios policías y seis testigos de la defensa.

En sus conclusiones finales, el fiscal mantiene su petición de ocho años de internamiento y tres de libertad vigilada para el menor acusado de la muerte del seguidor del Deportivo y a quien el Ministerio Público también considera autor de un delito de riña tumultuaria y de otro de tenencia ilícita de armas. Mientras que los otros dos menores, a los que el fiscal acusa de riña tumultuaria, en un caso, y de ese mismo delito y de tenencia ilícita de armas, en el otro, han reconocido su papel en los hechos y, por tanto, la pena de trabajos en beneficio de la comunidad que solicitaba el fiscal para ellos.

El testigo apunta a cuatro personas como autores de la muerte de Jimmy

Al respecto, la acusación particular que representa a la familia de Jimmy ha retirado la acusación por homicidio contra otro de los tres menores enjuiciados, del cual se había filtrado en los últimos días el audio de unas conversaciones de 'whatsapp'. En su declaración, el testigo ha corroborado la versión policial y ha apuntado a cuatro personas como los autores de la muerte de Jimmy: el menor imputado por homicidio, dos de los cuatro ultras del Frente Atlético que fueron excarcelados por el titular del Juzgado de Instrucción Número 20 de Madrid (que instruye la causa principal), y otro hincha que fue detenido por la Policía y que está imputado por el juez de instrucción.

Ha reconocido ser miembro del Frente Atlético, que participó en la multitudinaria pelea en las inmediaciones del estadio Vicente Calderón y que estuvo a "apenas cinco metros" de la agresión a Jimmy que le provocó la muerte, lo que le permitió identificar a los presuntos autores materiales, entre ellos el menor enjuiciado hoy. No obstante, el menor acusado de homicidio ha negado ante la juez su participación en la muerte de Jimmy al asegurar que las acusaciones que pesan contra él son falsas y carentes de fundamento, si bien ha admitido que estuvo presente en la pelea.

La abogada del testigo: "La única prueba contra el menor es la prueba de un supuesto testigo"

En declaraciones a los medios, su abogada ha expresado su "confianza en la Justicia" en tanto en cuanto "la única prueba que hay contra el menor es la prueba de un supuesto testigo protegido que realmente es un imputado en la causa de mayores, que busca un ánimo exculpatorio". De hecho, fuentes jurídicas han informado de que el testigo protegido no está obligado a decir la verdad y puede incluso mentir para evitar autoinculparse en la causa principal del Juzgado de Instrucción Número 20 de Madrid, donde está imputado.

Tanto es así que el testigo protegido ha declarado como imputado, ya que no ha prestado juramento en el juicio, si bien la magistrada le ha concedido protección y no ha revelado la identidad de esta persona. Un ejemplo es que ha declarado sin estar a la vista de los acusados al estar separado por un biombo y con la voz distorsionada. Fuentes presentes en la vista han afirmado que no se le entendía nada porque la distorsión afectaba a la palabra y no al timbre de voz. Por ello, la defensa ha reiterado su petición de nulidad ante esta "maniobra procesal de la Policía" al defender que la Ley de Protección de Testigos no se aplica a los imputados.

"No es posible que un coimputado declare protegido. Y tampoco se advierte el motivo por el cual la Policía ha decidido proteger a un implicado en la muerte del aficionado", explica la defensa. En su opinión, el testigo "no ha hecho otra cosa que mentir" ya que ha incurrido en "numerosas contradicciones, que han demostrado que no ha dicho la verdad, y que no vio lo que dijo que vio".

Por otra parte, todos los policías que han declarado ante la juez han ratificado su versión de los hechos que coincide en su mayor parte con el testimonio del testigo protegido. La vista oral ha comenzado a las 10.00 horas en el Juzgado de Menores, donde se ha celebrado el juicio a puerta cerrada en cumplimiento con la Ley de Responsabilidad Penal del Menor. Alrededor de las 19.00 horas, los acusados han abandonado la sede judicial donde esta mañana han acudido una decena de hinchas de Riazor Blues así como la madre de Jimmy.