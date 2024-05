Los jugadores del Real Madrid lloran la marcha de Toni Kroos: "Cómo me has jodido"

Los jugadores del Real Madrid han reaccionado con tristeza al anuncio de Toni Kroos de su retirada al final de esta temporada. Aquí puedes leer todos los mensajes de sus compañeros:

Thibaut Courtois

"El fútbol da privilegios como poder ser tu compañero, aprender y compartir experiencias tan maravillosas como las que hemos compartido. Eso sí Toni Kroos... aún nos queda lo mejor! Gracias leyenda".

Andrey Lunin

"Toni Leyenda, Genio y ejemplo como persona!!! Te vamos a echar mucho de menos. Te queremos Toni Kroos".

Nacho Ferández

"Que suerte hemos tenido de disfrutarte. Clase, talento y valentía. Leyenda absoluta del fútbol. Contigo hasta el final Toni".

Éder Militao

"Para todos los aficionados al fútbol fue maravilloso verte jugar y para mí fue un honor tenerte como compañero, eres un verdadero ganador. Todos extrañaremos ver tu clase en la campo, pero aún queda un “last dance”. Gracias por todo Antonio! Vamos juntos en busca de la 15ª!"

David Alaba

"Anton, ¿cuánto hace que nos conocemos? ¿Cuánto tiempo hemos estado juntos en el campo? ¿Cuánto tiempo llevamos celebrando el éxito juntos? Por mucho tiempo. ¿Y ahora simplemente vas a terminar tu carrera? ¡No, no, no! ¡Eso me pone cabreado y triste y lo sabes! Solo puedo decirte que te has ganado más que tu retiro del fútbol. Tus éxitos hablan por sí mismos. Es más, eres una de las personas más agradables que conozco. Compartimos tantos momentos inolvidables en el terreno de juego y fuiste un gran compañero de equipo o un duro oponente. Solo que nunca te tomaste en serio mis consejos de moda. Fue un momento increíble, qué paseo. Celebremos nuestro último título juntos en Londres, imbécil... ¡Leyenda! ¡Te quiero!".

Toni Rüdiger

"Feliz retirada a uno de los mejores con los que he jugado - ¡definitivamente te echaremos de menos! Pero todavía tenemos dos grandes, grandes desafíos por delante - vamos..."

Dani Carvajal

"No esperaba tener que escribir este mensaje de despedida tan pronto, pero quiero aprovechar esta oportunidad para expresar lo mucho que te aprecio y lo grande que has sido tanto dentro como fuera del campo. Eres un tío muy querido por todos, un verdadero caballero en cada sentido de la palabra. Ha sido un honor y un privilegio compartir estos momentos contigo. Siempre recordaré con orgullo que tuve la suerte de jugar junto a Toni Kroos, y algún día le contaré a mis hijos todo lo que conseguimos juntos en el terreno de juego. Gracias por todo lo que has aportado al equipo y por ser una inspiración constante para todos nosotros. Pero esto no acaba aquí, tenemos una última misión juntos para tener la mejor despedida posible… A POR LA 15".

Ferland Mendy

"Ha sido un honor y un privilegio jugar a tu lado bajo la camiseta de RM. Vamos a traer de vuelta este último trofeo de la temporada, y buena suerte en el futuro #Leyenda".

Fran García

"Hoy es un día triste, no solo para el madridismo sino para el mundo del fútbol porque se va una leyenda. Es y será un honor decir que he jugado y disfrutado de ti. Gracias por haberte portado tan bien conmigo, se te va a echar de menos. ¡Vamos a por los que queda! Gracias Toni Kroos".

Lucas Vázquez

"Como me has jodido. Uno de los mayores privilegios de mi carrera ha sido jugar a tu lado. Cuantos momentos juntos y cuanto conseguido. Eres leyenda blanca AMIGO. Te deseo lo mejor.

A por la última juntos. que honor ! GRACIAS Te voy a echar mucho de menos amigo mío!".

Jude Bellingham

Un año no fue suficiente. Gracias por todo lo que has dado al juego, ha sido un absoluto placer disfrutar de tu fútbol y personalidad como fan y más aún como compañero de equipo. Todavía hay algo más de trabajo por hacer esta temporada, pero te deseo lo mejor para lo que sea que venga a ti y tu familia. ¡LEYENDA!

Eduardo Camavinga

"Ha sido un placer jugar a tu lado durante los últimos 3 años. El equipo te echará de menos y te vas como una leyenda del club y Leyenda del fútbol. Gracias Francotirador".

Aurelien Tchouaméni

"Gracias por todo Maestro. Fue increíble ser testigo de tu grandeza cada día. ¡Uno de los mejores de la historia! Me siento bendecido de poder decir que he jugado contigo en mi vida. Otra razón más para darlo todo por esta 15a LIGA DE CAMPEONES. Simplemente gracias hombre".

Dani Ceballos

"Hoy el mundo del fútbol se despierta con una triste noticia y llora la despedida de una leyenda. Ha sido un orgullo compartir posición contigo y un honor haber disfrutado de los últimos años de tu impecable carrera. Eres admirable dentro y fuera del campo. Gracias por ser un ejemplo para todos. Don Antonio Kroos".

Vinícius Jr

"Genio. Fue la palabra más cercana que encontré para definirte, Toni. Y aun así está muy lejos de lo que te mereces. Hoy es un día triste para mí y para los madridistas. Pero es un día terrible para el balón, para el fútbol. Saber que pronto no te tendremos más. Podrías dar mucho más, muchísimo más. Pero te entiendo. Gracias por cada pase, por cada orientación y por permitir aprender tanto en estos años. Te amamos! A por la 15ª por ti. Que gran persona es, Toni Kroos".

Rodrygo Goes

"Toni, ni en mis sueños más locos podría imaginarme vivir tantas cosas contigo! Muchas gracias por cada lección, gol, asistencia, todos los títulos que ganamos juntos y por todo que has hecho en el fútbol. Esta és una noticia muy triste para los madridistas y todos que amamos el fútbol. Extrañaremos no volver a ver a tu clase. Eres una Leyenda inolvidable, te deseo todo lo mejor en tu vida, que seas siempre mucho feliz. Pero aún queda un capítulo muy importante en esta historia... vamos juntos A POR LA 15! Gracias y enhorabuena por todo, Toni Kroos".

Brahim Díaz

"Hoy es un día triste para el madridismo y para el deporte porque un crack mundial como tú, Toni Kroos, cuelga las botas. GRACIAS por cada pase, consejo y gesto que has tenido hacía mí. Nos contagias de ilusión, pasión y talento a todos los que hemos estado día a día contigo. Ahora podré contar que jugué contigo y que ganamos títulos juntos. Un auténtico placer coincidir contigo, LEYENDA".

Joselu Mato

"Ha sido un placer compartir este año contigo! Eres un ejemplo en todo!! Leyenda del Real Madrid".

El mensaje de despedida del centrocampista alemán ha provocado también las reacciones de muchos de sus excompañeros en el club blanco:

Cristiano Ronaldo

"Gracias por todo y por tanto. Un honor compartir campo contigo. Todo lo mejor para el futuro".

Sergio Ramos

"A mi brother Antonio: Ha sido un placer haber compartido tantos momentos y tantos éxitos con un jugador único y una persona excepcional, una figura top. Siempre en mi equipo, Antonio. A disfrutar de toda la vida que tienes por delante y del recuerdo de una carrera maravillosa a la que le quedan aún un par de capítulos, Toni Kroos".

Casemiro

"Mi querido Toni, Compañero de Champions y amigo para siempre. Has sabido cuándo decir adiós, así que mira hacia atrás orgulloso y sonríe: te lo has ganado. Kroos solo hay uno, el que hemos disfrutado todos (Lukita y yo especialmente), pero el de la foto es Toni, 𝘮𝘪 Toni. Cuantas anécdotas, victorias y títulos se han forjado en ese gimnasio. Era nuestra oficina y cuando había que ponerse serio, lo hacíamos; y cuando tocaba divertirse, pues también. Eres el jugador perfecto, pero yo me quedo con la persona. Poco más, buen amigo. Ha sido un placer estar a tu lado. Se feliz".

Gareth Bale

"Felicidades, Toni Kroos, por una carrera increíble. Un placer jugar junto a ti".

Isco Alarcón

"¡Una pena, amigo! Pero te has pasado el juego".

