El juez del 'caso Negreira' considera que hubo "corrupción sistémica" en los árbitros

El juez del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, que investiga los pagos al exvicepresidente del Comité Técnico de Arbitros (CTA), José María Enríquez Negreira por parte del Barcelona, sostiene que estos pagos provocaron una presunta "corrupción sistémica" en el estamento arbitral.

En varias resoluciones consultadas por Europa Press este martes señala que el Real Madrid, personado como acusación particular en el caso, así como el resto de equipos de Primera División que se midieron al Barcelona entre 2001 y 2018, pueden considerarse "perjudicados por la supuesta trama".

En uno de los autos, el juez asegura que el Barça y el expresidente Josep Maria Bartomeu interpusieron un recurso después de que se admitiera la personación del Real Madrid como perjudicado por el delito "como cualquier otro equipo de Primera División".

"Si el FC Barcelona ha pagado a uno de los vicepresidentes del Comité Técnico de Arbitros para diseñar un determinado tipo de arbitraje, debe reconocerse ineludiblemente que cualquier participante en la competición debería tener la condición de víctima", señalaba el auto.

En el recurso del Barcelona también se alega que se tiene que revocar la personación del Real Madrid como acusación particular porque ya está personado a través de LaLiga. Sin embargo, el juez asegura en las resoluciones de este martes que "no puede prohibirse a una víctima personarse en la causa".

7 millones de euros desde 2001

"Se presume por pura lógica que el FC Barcelona no pagaría al vicepresidente Negreira en torno a 7 millones de euros desde el año 2001 si no le beneficiara, pero no por la bondad de los informes en sí mismos, sino por la condición de Negreira como miembro de la terna de vicepresidentes del CTA, cuya función no era simplemente representativa... sino que ejercía funciones de relevancia significativa en la calificación y designación de los árbitros", indica el auto.

En concreto, según el juez, lo que debe investigar la Guardia Civil es si se instauró en el seno del CTA un sistema de calificación de los colegiados tutelado por Negreira "que podría permitir a los árbitros afines a él dirigir partidos relevantes de la Liga o Copa y partidos internacionales o incluso mantener la categoría, aumentado así sus ingresos de manera muy importante".

"Y aún cuando este último extremo no quede probado", apunta el juez, debe estudiarse si el pago anual al exvicepresidente del CTA "es en sí mismo, delito, aunque no se acredite el pago por Negreira a árbitros concretos para alterar el resultado de ciertos partidos".

Por esta razón el juez apunta que a lo largo de la instrucción se determinará si el pago anual a Negreira constituye un delito equivalente al soborno o bien si se trata de otro delito.