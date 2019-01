Josep Vives, portavoz del FC Barcelona: "Nos parecería gravísimo que se suspendiera el sorteo. No ha habido ningún tipo de infracción"

RESPETA QUE EL LEVANTE HAYA PRESENTADO UNA DENUNCIA

El portavoz del FC Barcelona aseguró que "hay que ir al espíritu de la norma", en relación con la denuncia presentada por el Levante por supuesta alineación indebida de Chumi. "Los plazos son indispensables. Si no, no hay seguridad jurídica. El plazo es el que es, no es otro.", explicó Vives.