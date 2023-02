Jorge Vilda: "Si fuera mañana el Mundial, me iba con estas 25 jugadoras"

El seleccionador español femenino de fútbol, Jorge Vilda, ha vuelto a reiterar que las 25 jugadoras convocadas para la Copa de Naciones son las que se llevaría al Mundial y explicó que tanto él como la RFEF están abiertos al diálogo al ser preguntado por 'las 15.

"Si fuera mañana el Mundial, me iría con estas 25 jugadoras. Son 25 jugadoras que sabemos que cumplen con lo que esperamos de una jugadora internacional: el compromiso incondicional con esta camiseta y la máxima ilusión. Saben lo que es vestir 'la Roja', defender los valores de nuestra selección y los intereses de su país a nivel deportivo", explicó Jorge Vilda.

"No depende de mí. Nosotros y la Federación estamos abiertos siempre al diálogo", aseguró Vilda sobre la posibilidad de que 'las 15' puedan volver a jugar con España.

"El foco es la preparación del Mundial"

"Llevamos cinco meses hablando de un conflicto y creo que está todo muy manido y muy contestado. No voy a entrar porque es lo mejor, porque el foco es la preparación del Mundial. Son cinco meses hablando exactamente de lo mismo y creo que ya está todo dicho", quiso zanjar Jorge Vilda.

"Lo tenéis que entender. Me he visto las ruedas de prensa de otras seleccionadoras y de otros seleccionadores justo antes de la Eurocopa y solo hablan de fútbol. Nos tenemos que centrar en el equipo, en el juego, tenemos jugadoras con nuevas características que nos pueden llevar a otros registros que antes no teníamos y estamos súper motivados. Ellas están como esponjas, súper receptivas en cada charla", apunto el seleccionador nacional de fútbol femenino.

"A mí me está ilusionando especialmente ese reto. Hay que demostrar ese amor por la selección, y luego viene un Mundial, que es la consecuencia, así como unos Juegos Olímpicos o una Eurocopa. Lo primero es la selección", indicó Jorge Vilda.

"Son jugadoras que transmiten pasión. Creo que no se le ha dado todo el valor y reconocimiento a lo que hicieron estas dos últimas concentraciones. Se han ganado el puesto y me transmiten muchísima ilusión. Tenemos nuevas jugadoras y nuevos registros, pero nuestra esencia como España no va a cambiar. Tendremos jugadoras que nos pueden permitir ser más peligrosas al contragolpe, plantear los partidos con diferentes tipos de defensa o ataque...", detalló el seleccionador nacional de fútbol femenino.

Jorge Vilda también explicó por qué ha decidido llamar a jugadoras que cuentan con pocos minutos en sus equipos.

"Nos basamos en lo que han hecho con la selección y en el rendimiento que pueden dar a nivel internacional. Codina no pudo venir en septiembre por lesión, pero sí estuvo en la convocatoria de octubre y jugó un gran partido contra Estados Unidos y marcó gol. Confiamos mucho en ella", subrayó Vilda.