Jordi Alba: "Sergio Ramos es un espejo donde mirarse"

Jordi Alba habló de la importancia d Andrés Iniesta en el seleccionado español. "Está acostumbrado a jugar de interior, a veces de extremo izquierdo, pero juegue donde juegue Andrés es vital para el Barça y para la selección. Cuando el partido está atascado, él reúne todas las condiciones para crear peligro. Es diferente al resto y tenerlo como compañero es una suerte", dijo el jugador del Barcelona.

Preguntado por la ausencia del albaceteño en el once ideal de la primera jornada de la Eurocopa, el lateral le restó importancia. "Es algo que no depende de mí. Sabemos la importancia que tiene Andrés en la selección. El resto es anecdótico y no hay que darle más vueltas. Ojalá pueda estar al nivel del otro día o mejor", deseó. A nivel personal, Alba destacó que "la ilusión es la misma o más que en 2012", cuando España completó "una Eurocopa muy buena" y revalidó su corona continental. "Esta temporada he ido de menos a más. Me encuentro muy buen físicamente y ojalá pueda aportar", explicó.

Sobre el buen ambiente entre jugadores de Barcelona y Real Madrid, superados los problemas del pasado. "Yo en esa época no estaba en el Barcelona. Es un vestuario muy bueno, siempre hay rivalidad entre Barça y Madrid, una tensión necesaria, pero una vez llegados a la selección todos defendemos lo mismo. El ambiente es fenomenal y la gente nueva se ha acoplado perfectamente. Con tantos días conviviendo es primordial llevarse lo mejor posible, pasamos muchas horas juntos", explicó.

En este sentido, ejemplificó ese buen 'rollo' alabando a Sergio Ramos, al que señaló como "un jugador importantísimo dentro del terreno de juego y con muchos galones fuera". "Tengo una relación magnífica con él. Es importantísimo para nosotros, lleva muchísimo en la selección y es un espejo donde mirarse en todos los sentidos", resaltó."Arda estará muy motivado porque nos conoce". "Arda es un jugador importantísimo y el Barcelona hizo un gran fichaje con él. Tuvo la mala suerte de estar cinco o seis meses sin poder jugar por la sanción, pero luego fue entrando y lo hizo fenomenal. Es un jugador vital para su selección y un ídolo en su país. Seguro que está con muchas ganas. Siempre crea peligro, todos los balones pasan por él y seguro que está muy motivado porque conoce a todos nuestros jugadores", avisó.

En cuanto al próximo partido contra Turquía, el catalán reiteró que "la idea es tener el balón". "Sabiendo el juego que tenemos nosotros quizá salgan atrás, pero estamos acostumbrados a eso. La idea es seguir así. Personalmente estoy contento con el trabajo que hice tanto defensiva como ofensivamente contra la República Checa. Ojalá contra Turquía se pueda demostrar lo mismo y podamos ganar el partido", deseó.

La llegada de Turan al equipo azulgrana el pasado verano coincidió con la salida de Pedro Rodríguez, al que Alba quiso arropar. "Hizo historia en el Barcelona y es un gran amigo mío, uno de los poco amigos que tengo en el fútbol, lo deseo lo mejor. Ojalá podamos volver a coincidir en el Barcelona, sería una buena noticia para el club y para mí especialmente. En su día decidió irse y lo vi normal porque no tenía los minutos que quería. Es vital para el equipo en el que esté y también en la selección", destacó.

Por último, el zaguero también se refirió a Nolito, quien "en la selección aporta regate y desequilibrio por banda". "Todo el mundo valora los regates, pero también hace un trabajo defensivo muy bueno. Para mí es un jugador de diez", concluyó.