Jordi Alba, sobre las declaraciones de Pedro: "El mal rollo lo genera la prensa"

Jordi Alba, defensa internacional del Barcelona, sorprendió con sus declaraciones acusando a los medios de comunicación españoles de querer desestabilizar el ambiente de La Roja, ya que generan "mal rollo" y en su mayoría "meten cizaña", en una rueda de prensa en la que se analizaban las virtudes de Italia, próximo rival de la selección española.

"El mal rollo lo generáis vosotros, no nosotros. Preguntad a cualquier jugador o cualquier persona del cuerpo técnico y os dirá que el ambiente es fenomenal. Nosotros estamos muy tranquilos. El problema es cuando la gente cree antes a la prensa que a nosotros. El ambiente es fenomenal", aseguró.

Las declaraciones de Pedro Rodríguez, cuando mostró su malestar en la víspera del partido ante Croacia en el que se decidía el liderato de grupo, fue la pregunta con la que se trasladó a Jordi Alba una situación provocada por un jugador de la selección y no una invención de la prensa.

"No hay mal rollo en la selección y la historia es de la prensa, no toda, pero la gran mayoría mete cizaña. Lo que dijo Pedro es su opinión y hay que respetarla, pero en ningún momento el equipo se fue contra él. Estamos todos juntos y al final, las polémicas las creáis vosotros (la prensa). El equipo está muy tranquilo, somos compañeros y hay buen ambiente en la selección. No hay polémica. No hay nada más que decir", sentenció Alba.