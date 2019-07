La joven promesa del Atlético de Madrid afirmó que se encuentra feliz en el club rojiblanco. "Estoy muy contento por ser parte de este proyecto y de la historia del club. Estoy para ayudar en lo que pueda. Los compañeros me han recibido muy bien".



El joven jugador fue preguntado por la salida de Griezmann. "A veces escuchamos cosas buenas y otras no. Me limito a hacer mi trabajo para ayudar al equipo", aseguró el portugués, que reconoció que le gustaría jugar contra el Benfica y verse las caras con su antiguo equipo, al que le guarda un gran cariño. "Quiero volver a casa. Contra mis compañeros, que me han dado la oportunidad de estar aquí".



No podía concluir la presentación sin ser presentado por su compatriota Cristiano Ronaldo, un modelo a seguir para él. "Es un gran jugador. Actualmente el mejor del mundo y quizá de siempre. Me habló mucho de Madrid, que le gustaba mucho. Yo estoy aquí para hacer mi historia, para ser recordado como Joao Félix", concluyó el jugador.