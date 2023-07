Joana Sanz y las amenazas tras el 'caso Alves': "Siento pánico al llegar a casa"

Joana Sanz ha explicado cómo le está afectando la pérdida de su anonimato con el 'caso Dani Alves'. El futbolista sigue en la cárcel Brians II de Barcelona tras ser denunciado por una presunta agresión sexual a una joven el pasado 30 de diciembre en la discoteca Sutton. La modelo asegura que desde entonces está en alerta constantemente: "No disfruto igual de cosas simples de la vida", ha explicado.

La tinerfeña sospecha de una posible traición: "Que graben alguna conversación con mis amigos y luego la utilicen con algún fin lucrativo...". Sanz dice sentir "pánico de llegar a casa y tener gente haciendo guardia".

La modelo expone su nueva filosofía tras la ruptura con Alves: "No tengo que agradar a nadie, prefiero estar sola. Como le dije a alguien el otro día: solo te hace daño quien tu permites que te lo haga. Hay muchas maneras de hacer daño y por ese motivo, mejor rodéate de quien tenga un corazón bonito y te sume como persona".

Joana Sanz también ha explicado cómo se enfrenta a una situación donde haya mucha gente: "Siempre que llego a un lugar con mucha gente estoy seria y recelosa. Necesito saber qué tipo de energía tienen las personas de mi alrededor. De ahí que esté cómoda y me quede o que me quiera ir".

Amenazas de muerte

La modelo de Tenerife se ha divorciado del exfutbolista tras lo ocurrido y ha recibido críticas más o menos veladas de parte del entorno del brasileño. Joana Sanz incluso se vio obligada a cerrar las redes sociales y terminó yéndose a Madrid, donde se refugió en su profesión.

Hace unos días ha desvelado que recibe amenazas de muerte en sus redes sociales: "Te vas a morir, perra. Te encontraremos en cualquier lugar, perra". También tiene otro mensaje relacionado con la presunta violación de Dani Alves a la joven de 23 años: "Te burlas de tu esposo después de que él se disculpa contigo, perra. Estamos autorizados para matarte".

Harta de estas situaciones, Joana Sanz publicó un vídeo en el que hablaba sobre estas amenazas recibidas: "Con esto tengo que lidiar día tras día durante meses, acoso mediático, insultos, amenazas… No entiendo por qué la gente se toma todo este tiempo en descargar su odio en mi contra".

Y abundaba: "Hasta donde yo sé, no he hecho daño a nadie, no he hecho nada malo. Soy una persona que intenta salir adelante con su trabajo, nadie me está regalando nada. No entiendo por qué tengo que aguantar estas cosas. Tenemos días débiles, como hoy, que extraño a mi madre, y tengo que estar leyendo esta mierda".