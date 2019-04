Joan Gaspart: "Tebas odia al Barça y debería pedir disculpas o dejar su cargo"

"Como aficionado y como culé espero que el presidente de la Liga pida disculpas. Si las pide, creo que tenemos que pasar página. Pero si no lo hace es imperdonable. El presidente de la Liga, al margen de lo que él piense, no se puede expresar así", declaró Gaspar a una radio nacional.

"Tebas parece que expresa odio al Barça y no puede odiar a nadie y menos a un equipo como el Barça. Si no pide disculpas lo que tiene que hacer es dejar el cargo, debe ser imparcial. Es un ejecutivo que cobra, es un empleado y no puede insinuar que los jugadores hacen cuento, los debe proteger aunque fuera verdad", continuaba el expresidente.

Pero no se quedó ahí, Gaspar apoyó la decisión de la entidad blaugrana de no mostrarse de acuerdo con las declaraciones del presidente de la Liga: "El Barça ha hecho lo que tiene que hacer. Decir al señor Tebas que no está de acuerdo. Estoy seguro de que el socio del Barça no está contento", decía.