Javier Tebas: "No me sorprende la acusación a Gorka Villar"

NO POR SU PERSONA, SINO "POR LA FORMA DE ACTUAR"

El presidente de la Liga asegura que no le sorprende la acusación al hijo de Ángel María Villar, Gorka Villar, por una presunta extorsión por parte de ocho clubes uruguayos. "A mí no me sorprende, no porque sea Gorka Villar, sino por la forma de actuación. Ya se sabe que si no haces lo que marca una organización internacional te expulsan. Lo hemos vivido ya en otras federaciones, y es una práctica habitual que se hace en estas instituciones para presionar a clubes y cambiar una opinión", señaló Javier Tebas.