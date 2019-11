Javier Tebas: "Hacía falta una alternativa como Vox"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha opinado sobre la actualidad política y los pactos electorales en una entrevista.

El aragonés siempre se ha mostrado muy proclive a las ideas más conservadoras del espectro político español. De hecho, en esta conversación con 'Marca' ha confirmado sus similitudes con la ideología de Vox: "Es importante reflejar este tipo de pensamiento. Hace años no había nada y creo que España necesitaba una alternativa de este tipo. Para mí ni lleva cuernos, ni lleva rabo, ni nada de esto", explica.

El máximo mandatario de la competición ha opinado también sobre la conveniencia que podría tener en nuestro país un gobierno con poder nacionalista: "A mí me gustaría un Gobierno de España que no dependiese de los independentistas, pero eso no lo puedo decidir yo. Al final el gobierno que salga nosotros tendremos que intentar explicarle nuestra industria y lo que creemos que necesita esta industria para seguir creciendo y mantenerse. Al fin y al cabo, me guste o no, será el Gobierno de España, el gobierno de mi nación", ha opinado.

Por último ha hablado del riesgo económico que puede tener para LaLiga el pacto entre PSOE y Podemos. Sobre todo por la medida propuesta acerca de las casas de apuestas: "Nosotros hemos hecho un cálculo y nos afecta en 65 millones de euros. Pero, ¿cuánto se gastan las casas de apuestas en publicidad en los medios de comunicación? La pregunta es: ¿prohibimos toda la publicidad de este tipo?", acaba cuestionándose.