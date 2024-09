Javier Tebas cree que "el Barcelona tendrá sanción" por el caso Negreira

Javier Tebas, ha confesado que espera una sanción para el Barcelona por la "corrupción deportiva" del caso Negreira. El presidente de LaLiga compareció en el podcast The Wild Project para repasar la actualidad del mundo del fútbol, como la investigación por la posible corrupción deportiva que involucra a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) entre 1994 y 2018, y al FC Barcelona.

"Creo que Negreira les vendía que podía influir en los ascensos y descensos de los árbitros"

"A nivel deportivo está prescrito. Eso no quiere decir que investigamos. A raíz de la información lideramos el tema en la Fiscalía, pusimos una denuncia porque consideramos que se tiene que aclarar lo máximo posible. Estamos personados en el juzgado. En mi opinión hasta hoy no se ha acreditado que se pagasen árbitros. El camino va a que el FC Barcelona pagaba a Negreira, ellos dicen que por los informes, creo que porque les vendía que podía influir en los ascensos y descensos de los árbitros", opinó.

"Eso es corrupción deportiva, pero no al nivel de la compra de árbitros. No van a llegar a que se pagó a ningún árbitro. Está mal lo que se hacía. Creo que el Barcelona tendrá su sanción, pero no del nivel del relato que están construyendo los 'portacoces' desde Madrid, que dan las coces del otro. No hay nada más y no creo que lo haya", aseveró Tebas haciendo referencia a la influencia de Florentino Pérez.

Su mala relación con el Real Madrid

Tebas habló de su relación con el presidente del Real Madrid: "Yo tenía una buena relación con él hasta que llegó a la venta centralizada de los derechos de televisión. Estuvimos dos años negociando con el Gobierno. Florentino ejerce mucha presión. Quita y pone directores de periódicos. Ahora mismo tengo una denuncia del Real Madrid en el TAD con la que buscan inhabilitarme. También me puso una denuncia en la Audiencia Nacional".

El presidente de LaLiga lamentó que el del club blanco se crea el 'Mesías' y celebró el frenazo que sufrió la Superliga: "Hace unos meses los países de la UE firmaron un documento contra la Superliga, pero no lo firmó España. Fíjate su influencia. Es un tema cultural, tiene un modelo que no quiere nadie de LaLiga. En el fútbol no pueden mandar los más ricos", afirmó. Se definió como madridista, pero no negó sus diferencias con el mandatario blanco: "Florentino tiene cara de no haber roto un plato, pero rompe muchos".

"Vinícius puede ser el próximo Balón de Oro"

Asimismo, el presidente de LaLiga ha asegurado que el delantero brasileño del Real Madrid Vinícius Junior "puede ser el próximo Balón de Oro", aunque se ha desligado de polémicas al afirmar que ni "España ni el fútbol español son racistas".

Tebas ha explicado en una de las actividades que comprende el World Football Summit (WFS) que la otra gran estrella madridista, el francés Kylian Mbappé, supone "un gran impacto para la Liga", ya que "solamente su nombre ya genera expectación".

Apoya la huelga de futbolsitas

Javier Tebas también ha mostrado su "apoyo a lo comentado por Rodrigo (Hernández)", centrocampista del Manchester City, sobre ir a una huelga de futbolistas en protesta por un calendario demasiado cargado: "Es el momento de decir basta ya para ampliarlo con más partidos".

