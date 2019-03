Javier Tebas, sobre el Clásico: "Como aficionado del Real Madrid fue duro"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, aseguró este jueves que "como aficionado del Real Madrid fue "duro" ver el Clásico, reconociendo que el FC Barcelona fue "muy superior" ante el conjunto merengue, que no está atravesando un buen momento, pero al que le desea que pueda "remontar el vuelo"

"El Barcelona jugó muy bien, un gran fútbol y fue muy superior al Real Madrid, con ganas de ganar al Real Madrid. Como aficionado del Real Madrid fue un partido duro. Les comenté a mis hijos, que estaban en el campo, que habían visto una parte de la historia del fútbol, porque un 0-4 no se produce muchas veces. Esto es fútbol, esperemos que los madridistas podamos remontar el vuelo", comentó a los medios tras la presentación de la XX edición del 'Torneo Internacional LaLiga Promises de Miami'.

Tebas también habló sobre el polémico calendario de la última jornada de este año, en el que el partido entre Rayo Vallecano y Atlético de Madrid del día 31 de diciembre coincidirá con la San Silvestre, dificultando a los organizadores de la carrera poder realizar el dispositivo.

"Creo que se sabrá este viernes o el lunes. Veremos el calendario. Se trabajará, si es a esa hora, para que dé tiempo a la San Silvestre y no tenga ningún problema. Ellos todavía no se han puesto en contacto con nosotros. Nosotros por nuestra experiencia, que ya nos ha ocurrido otras veces, no solo con la San Silvestre, sino por otros eventos que coinciden con partidos de fútbol, en tres horas hay tiempo para hacerlo. Si no, tendríamos personal disponible", explicó.

Además, el máximo mandatario de la LFP expresó que desde su institución también quieren "preparar unos eventos para los niños porque hay vacaciones escolares" y puedan asistir a los estadios. También denunció que se exigiera una jornada para el periodo de Navidad, como ocurre en la Premier y ahora haya quejas.

"No es un día idóneo, hay que recordar por qué se han puesto estas fechas. Para poder jugar nos faltaban jornadas. Creo que tenemos que trabajar para jugar en Navidad, era una demanda que pedía la afición. Ahora cuando jugamos en Navidad parece que hay problemas. Vamos a ver cual es el horario final y como queda", sentenció.

Tebas también fue preguntado por el 'Torneo Internacional LaLiga Promises de Miami', que disputarán niños menores de 12 años del 27 al 29 de diciembre y con los niños afrontando un largo desplazamiento a Miami.

"Saldrán el día 26 y volverán por la noche el 29. Creo que hay viajes en coche más largos. Creo que es parte de los eventos porque no va a coincidir ningún partido con época de jornada. No digo la frase que vamos a sacar para la campaña de promoción, pero va todo mezclado. Va a haber fútbol de niños y fútbol profesional de primer nivel", concluyó.