Javier Tebas, tras la cautelar del CSD: "¿Dónde está ahora Real Madrid TV?"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha cargado contra la decisión del Consejo Superior de Deportes (CSD) de conceder la medida cautelar pedida por el Barcelona y que permite que Dani Olmo y Pau Víctor puedan jugar de forma provisional con el club culé. Tebas opina que la medida cautelar otorgada por el CSD demuestra "un desconocimiento profundo" y parece "tener como objetivo desmantelar los sistemas que funcionan en LaLiga y cuentan con el apoyo mayoritario de los clubes".

"Es evidente que, con esta medida cautelar, el CSD contradice lo expuesto en los motivos de la Ley del Deporte, donde se elogia el control económico de LaLiga. Este control, admirado a nivel mundial, ha sido clave para salvar a numerosos clubes históricos de la ruina y conseguir una competición integra dentro y fuera del campo. Sin embargo, el CSD lo pone en duda, mostrando nuevamente un desconocimiento de los efectos de sus decisiones (que no es la primera vez)", señala Javier Tebas en su cuenta de X.

El presidente de LaLiga subraya que hay muchas cosas que sorprenden de la medida y señala en concreto la celeridad en el proceso, "con una rapidez inusual que no dio lugar a vista ni a LaLiga ni a la Federación", el olvido de resoluciones anteriores tanto del propio CSD como de los tribunales de justicia, así como la declaración de falta de competencia de la comisión de seguimiento del convenio de coordinación de LaLiga y la RFEF.

"Esta decisión demuestra un desconocimiento profundo sobre cómo se gestionan los visados previos y las licencias cuasi definitivas. ¿Acaso no hay acuerdos previos en estas instituciones? Además, no se menciona en ningún momento los artículos del reglamento de la RFEF que impedían la concesión de licencias a los jugadores que es la clave del tema y no el control económico.¿Un olvido intencionado?", denuncia Javier Tebas en sus redes sociales, en un mensaje con el título "Capítulo 1 de esta tragicomedia".

Por último, el presidente de LaLiga deja un recado al Real Madrid, en concreto, a su canal de televisión por lo que entiende como un silencio cómplice.

"Desde hace tiempo, el CSD —y en particular su presidente, dando las instrucciones oportunas— parece tener como objetivo desmantelar los sistemas que funcionan en LaLiga y cuentan con el apoyo mayoritario de los clubes. El presidente del CSD parece escuchar una única voz, que no representa al fútbol profesional español. Y esa voz, curiosamente, guarda un silencio cómplice en este caso. ¿Dónde está ahora Real Madrid Tv? (continuará...)", finaliza Javier Tebas.

