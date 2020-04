Javier Clemente y el confinamiento por el coronavirus: "Ya me gustaría saber para qué está la gente sana en casa"

El exseleccionador nacional, Javier Clemente, ha asegurado que no entiende la razón por la que la gente sana debe permanecer en casa durante el confinamiento por el coronavirus y se ha mostrado partidario de que los que no estén contagiados vayan a trabajar.

"En casa encerrados tienen que estar los contagiados y los que contagian, los demás a la calle y a trabajar y así habrá menos problemas Lo que debe ser difícil es saber hacer esto y entonces todos encerrados, mal de muchos consuelo de tontos", ha escrito Clemente en su cuenta de Twitter.

El exseleccionador se ha preguntado por qué la gente sana está en casa.

"Después de lo que oímos tanto de Sanidad como de Economía la conclusión a la que llego, con mis pocos conocimientos, es que para que la economía vaya bien hay que ir a trabajar. ¿Y quienes van? Pues los que están sanos. Ya me gustaría saber para qué está la gente sana en casa", se pregunta Clemente.

El entrenador vasco también ha criticado a la clase política y ha asegurado que si hubieran robado menos, ahora habría dinero para comprar material sanitario.

"He visto una entrevista de un político diciendo porque no se han comprado hace tiempo mascarillas, trajes, test, respiradores, etc. Pues muy fácil, porque estamos tiesos no hay 'money'. Si no hubiera habido tanta chorizada precisamente de algunos políticos ahora habría para todo", ha denunciado el exseleccionador nacional.

Por último, Clemente se ha mostrado irónico ante la cifra de parados del mes de marzo.

"Noticia bomba, la mayor subida del paro en no sé cuántos años, jodé si han cerrado la mayoría de las empresas, pues al paro así se ahorran la seguridad social, cuando se abran las empresas volverá la gente al trabajo aunque igual no tantos al principio", ha escrito Clemente.