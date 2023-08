Javier Alba canta en directo tras la victoria de España en el Mundial mientras presenta Antena 3 Deportes: "Caaampeonas..."

La Selección Femenina Española ha escrito esta mañana un capítulo especial en la historia del fútbol, las jugadoras entrenadas por Jorge Vilda se deshicieron de Inglaterra por 1-0 para bordar la primera estrella de campeones y sumarse a Alemania como los únicos países que han conquistado el Mundial de Fútbol tanto en categoría masculina como en femenina.

Y por eso, si hay un día para cantar es hoy, no tengan duda. Los éxitos no se celebran de una manera particular, cada uno lo hace a su forma. Y de qué forma lo ha hecho nuestro presentador de Antena 3 Deportes... Javier Alba. El periodista de esta casa ha decidido comenzar el informativo cantando, algo que nos ha pillado por sorpresa a todos.

"Caaaaampeonas del mundo"

"Caaampeonas del mundo...", así de contento arrancó el telediario de deportes Javier Alba para luego dar paso a las jugadas más importantes de una final que se ha decidido con el golazo de Olga Carmona en la primera parte.

España ya está en el ranking de campeonas

Este es el primer gran éxito de esta Selección, que ya marca el paso del fútbol mundial y que será vigente campeona otros cuatro años, como mínimo... Con ello, logran posicionarse en el ranking de selecciones femeninas con mundiales. Así queda el palmarés:

Estados Unidos: 4

Alemania: 2

Noruega: 1

Japón: 1

España: 1

¿Cuánto dinero se llevan las jugadoras por ganar el Mundial?

Por otra parte, las futbolistas recibirán una suculenta prima por haber ganado la competición. La cantidad que se les otorga tras ganar la final es de 250.000 euros a cada una. Una cifra mucho menor que la que obtienen los jugadores que ganan 400.000 euros por ganar un Mundial, un 37,5% más.

Por llegar a cuatros de final, las jugadoras obtuvieron 80.000 euros, a los que hay que sumarles los 165.000 tras hacerse un hueco en semifinales.

Además, hay que sumarle los 15.000 euros que la federación española ha repartido a cada jugadora y que se enmarcan dentro del plan de conciliación con el que se pretenden cubrir los gastos de los viajes.