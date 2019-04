Moyá: "Somos un equipo luchador y no nos vamos a rendir"

El guardameta del Atlético de Madrid Miguel Ángel Moyá reconoció hoy que el equipo no está "acostumbrado" a pasar situaciones como la actual, con tres partidos sin ganar y sin marcar goles, pero afirmó que van a "remontar esta situación seguro" y que espera ser "una garantía" al sustituir a Jan Oblak. "

El equipo no está acostumbrado a tener estos momentos que pasamos últimamente con tres partidos sin marcar un gol, 11 puntos de 21 fuera de casa, alguna que otra derrota. Pero somos un equipo luchador, fuerte y no nos vamos a rendir, porque va en nuestro ADN. Vamos a seguir peleando, a remontar esa situación seguro y a dar lo mejor de nosotros a partir de este sábado contra la UD Las Palmas", dijo Moyá.

El guardameta confió al "orgullo" y al "esfuerzo" como claves para superar la situación después de tres partidos sin ver puerta (Espanyol, Bayern Múnich y Villarreal), los dos últimos con derrotas que les tienen sextos en LaLiga Santander, a 12 puntos del líder, el Real Madrid, que les derrotó por 0-3 hace un mes.

"Sin mirar más lejos, sin ver clasificaciones, tirando de orgullo, de esfuerzo, y dando lo mejor de nosotros, porque no hay ningún partido fácil y el que crea eso está equivocado. Estoy seguro que nadie lo cree y vamos a dar lo mejor de nosotros para ganar", añadió.

El guardameta balear, habitualmente suplente, tendrá que defender la meta rojiblanca los próximos tres o cuatro meses tras la lesión del esloveno Jan Oblak, que fue operado ayer en Londres de su lesión en el hombro izquierdo tras la luxación que sufrió en el partido contra el Villarreal. "Triste por Jan, porque aparte de un buen compañero es un buen amigo, ya tuve la oportunidad de hablar con él ayer.

Por otro lado, ilusionado con el nuevo ciclo que se abre, el trabajo diario tiene su recompensa y ahora me tocará demostrar de nuevo que puedo ser una garantía para el equipo en la portería", afirmó Moyá.

El que fuera portero del Mallorca, Valencia o Getafe, que contestó a preguntas de los aficionados en redes sociales en un vídeo publicado en la web del club, dijo que de pequeño su mayor aspiración era debutar en el primer equipo del Mallorca, pero que a partir de ahí, ir "a un equipo grande" es "un sueño".

"A mí me ha llegado un poco más tarde de lo que me hubiese gustado, pero porque llegue tarde no significa que no haya que vivirlo y disfrutarlo. Desde que llegué aquí hace tres temporadas he disfrutado cada día y espero que sigan siendo muchos más", afirmó. Moyá volverá a ser titular el próximo sábado en el Vicente Calderón, un estadio que le pone "la piel de gallina".

"Salir al Calderón no es igual que salir a cualquier campo. La afición te arropa mucho, quieren mucho a los jugadores y yo pese a no ser habitual en el once me siento muy querido igual, lo aprecio muchísimo. Se pone la piel de gallina y eso para un jugador es muy bonito", finalizó.