Isco, optimista de cara a la Roma: "Veremos al Madrid de los últimos partidos"

Isco Alarcón, centrocampista internacional del Real Madrid, se mostró convencido de la buena imagen que dejarán en su visita al Olímpico de Roma para disputar la ida de los octavos de final de Liga de Campeones, y aseguró que se verá la imagen "de los últimos partidos, presionando mucho y con intensidad".

El regreso de la Liga de Campeones ilusiona a la plantilla madridista, que con Zinedine Zidane siente que sus posibilidades de conquistar la undécima copa aumentan. Isco lo transmitió en una entrevista con los medios de UEFA, antes de visitar al Roma. "Veremos al Madrid que se ha visto en los últimos partidos. Presionando mucho, con intensidad, manteniendo nuestra filosofía de tener el balón y de salir a la contra en algún momento", advirtió.

"La Roma es un rival muy difícil que tiene grandes jugadores. Pero tenemos que centrarnos en nuestro juego, en nuestra idea de fútbol, y a partir de ahí ya se verá qué pasa. Sabemos que en su campo ellos saldrán muy motivados. Va a ser una eliminatoria complicada que esperamos se decante a nuestro favor", añadió.

"A ver si sacamos algo positivo en Roma y cerramos en casa"

Para Isco puede ser una ventaja disputar el partido de vuelta de la eliminatoria en el Santiago Bernabéu, "con el público a favor", pero su mente está solamente en el Olímpico de Roma. "Vamos a intentar sacar un resultado positivo allí para poder cerrar la eliminatoria en casa".

El centrocampista andaluz dejó palabras de elogio a Zidane y desveló los consejos que le transmite el técnico francés. "Desde que llegó me ha dado la libertad de jugar al fútbol, que haga lo que sé dentro del campo y que tenga responsabilidad defensiva, que es muy importante para que haya equilibrio".

"Zidane me dice que confíe en mí"

"Ya lo conocía del primer año de Ancelotti, cuando era el segundo entrenador y me daba buenos consejos. Me decía que confiase en mí y es lo mismo que me ha dicho ahora", explicó. Isco recuerda con admiración "los controles que hacía" Zidane como jugador, "los regates y el gol de volea en la Novena".

Destacó su "elegancia y clase" en los terrenos de juego. "Ha sido uno de los futbolistas más grandes de la historia y era inevitable no fijarse en él". La llegada de Zidane ha cambiado el panorama de Isco, convertido en suplente con Rafa Benítez tras jugar casi todo a inicio de temporada.

"Siempre soy feliz. Estoy en el Real Madrid y es difícil jugar todos los partidos aquí. Con Benítez trabajaba mucho y con Zidane también. Ahora estoy jugando más, otras veces jugarán otros compañeros, y lo importante es estar todos enchufados porque tenemos dos competiciones que son muy largas y hay que estar al cien por cien", sentenció.