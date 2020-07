Isabel Bolet es futbolista, enfermera contra el coronavirus y ahora Miss Murcia: "Hago todo lo que me gusta"

Isabel Bolet es deportista y sanitaria. Además, este fin de semana ha sido Miss Murcia. Lo de Isabel no queda en futbolista, enfermera y miss; también es poeta, música y modelo. A sus 24 años, Isabel exprime la vida y hoy nos lo ha contado a Antena 3 Deportes.

Esta ha sido su primera experiencia sobre una pasarela: "Un recuerdo muy bonito y muy intenso". Y nada menos que en Miss World Spain, por eso Isabel Bolet no se lo creía cuando la llamaron: "Al principio no me lo creía mucho y me lo pensé. Que se sepa que una mujer puede ser futbolista, miss y enfermera, en este caso".

Para ella estaban pasando unos días luchando frente al coronavirus, que no va a olvidar: "Ha sido realmente duro, algo a lo que no estamos acostumbrados. No olvidemos por lo que hemos pasado porque corremos el riesgo de repetirlo".

Durante este tiempo ha echado mucho de menos a su gran pasión: "Estoy deseando pegarle patadas al balón otra vez, es mi auténtica pasión".

A la centrocampista del Celtic Castilla le faltan horas para llevar adelante todo lo que hace, pero tiene truco: "Al final hago lo que me gusta y es como ser todo lo que quiero ser". Y por si fuese poco también toca el piano y está escribiendo un libro de poesía.

Su ejemplo, combinando el deporte con su faceta sanitaria, recuerda también al de Laurent Duvernay-Tardif, campeón de la Super Bowl el año pasado que deja la NFL para ejercer como médico durante la crisis del coronavirus.