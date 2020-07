Laurent Duvernay-Tardif renuncia a 2,5 millones de dólares en la NFL para luchar contra el coronavirus como médico

Laurent Duvernay-Tardif, estrella de los Kansas City Chiefs, abandona esta temporada la NFL para salvar vidas y dedicarse a su otra profesión, la que considera más necesaria: ser médico. Es digno de admiración, ya que su sueldo supera los dos millones de dólares, pero no los va a cobrar.

"Los riesgos persisten y, como futuro profesional de la salud, no puedo permitirme convertirme en un vector potencial de transmisión en nuestras comunidades", dijo en un comunicado.

"Esta fue una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar en mi vida. Dicho esto, teniendo en cuenta los riesgos para la salud, debo hacer lo que sea mejor para mí. Es por eso que decidí tomar la opción de no jugar esta temporada de acuerdo con la cláusula Opt Out negociada por la Asociación de Jugadores y la liga, que está disponible para todos los jugadores de la Liga", ha dicho.