Iragartze Fernández, árbitra y enfermera en la crisis por el coronavirus: "Cada vez hay mas personal infectado"

Iragartze Fernández es árbitra asistente en la Primera División Iberdrola, pero también enfermera en el Centro de Salud Rekalde de Bilbao. Con el parón de los deportes durante la cuarentena por coronavirus está centrándose sobre todo en la enfermería: "Tenía media jornada y ahora hago la jornada completa".

Y es que el brote de COVID-19 ha suspendido todos sus partidos y le ha obligado a doblar horas en su centro de salud: "Se está haciendo muy duro. Echo mucho de menos arbitrar porque es algo que me gusta. Tenemos mucha carga de trabajo. Cada vez hay más personal sanitario infectado y contamos con menos compañeros", ha dicho a Atresmedia.

Destaca que es importante seguir en forma y realizar ejercicio físico diario: "Por la mañana me levanto, madrugo y hago una horita de deporte, me doy una ducha y me voy rápidamente al centro de salud".

"Tenemos que empezar a contar los días y las horas para volver a los terrenos de juego que es nuestra pasión", dice Iragartze, una de las sanitarias que están peleando a pleno rendimiento contra el coronavirus en España.