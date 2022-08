La intrahistoria del gol de Alaba para la remontada contra el Almería: "Te lo dije"

El gol de Alaba es para recrearse. ¡Qué lanzamiento de falta! Por toda la escuadra. Y tiene su historia. Porque el austriaco, que lleva dos goles en dos partidos, salió al campo rápido para tirarla. Así lo pidió Davide Ancelotti, hijo y segundo del míster.

Alaba salta al campo en el minuto 73 con 23 segundos, sabiendo perfectamente que esa falta, es suya. Y eso que los pretendientes no son un cualquiera. "No ha sido fácil decirle que no a Karim y a Toni", bromeaba Ancelotti en rueda de prensa.

Pero la orden venía directa del banquillo y donde hay patrón no manda marinero. "Davide me ha dicho, "metemos a Alaba ahí y va a tirar"", seguía con su explicación Ancelotti. Pues tras colocar la pelota a su gusto, vaya si tiró. 43 segundos llevaba en el campo cuando el balón cruza la línea.

Un golazo, lo mires por donde lo mires y aunque seas el que lo sufres. "El segundo gol solo nos queda aplaudir, es un jugador que acaba de salir, la primera bola que toca y la mete ahí... Hay que felicitarle", reconocía Rubi.

El propio Alaba le dice a Benzema algo así como "menos mal que me dejaste", para fundirse en un abrazo con Nacho y que la grada cante... "así"

Un gol que demuestra la jerarquía de Alaba en este Madrid. "Es un líder", decía Valverde y Lucas Vázquez se preguntaba "qué más se puede pedir". En el banquillo todos, se acuerdan de Davide, para que él después se acuerde de Álaba, y le diga "te lo dije". Un cambio que propició un golazo para que el Madrid inicie la defensa del título.