"Intento de asesinato" a un árbitro tras un partido: "Fue arrojado al suelo, pisoteado y pateado sin piedad"

Un árbitro ha sido brutalmente agredido por un grupo de futbolistas durante un encuentro de un partido sub 20 del Campeonato Paraense. El Paysandú se enfrentaba al Carajás en un partido que finalizó con la agresión de varios jugadores al colegiado del partido.

En las imágenes se puede ver como varios jugadores de Paysandú persiguen al árbitro Rafael Bastos Cardoso y le propinan una brutal patada, pero la situación fue más allá de lo que se puede ver en el vídeo.

El padre del colegiado ha dado una entrevista para 'O Liberal' en la que ha asegurado que denunciará a los futbolistas por la agresión a su hijo. "Tenemos las imágenes en las que ya hemos identificado a cinco de los agresores. Lo que sucedió no fue un acto de violencia común... fue un linchamiento. Mi hijo tuvo que luchar por su vida", ha confesado.

"¿Cuánto tiempo dejaré mi casa sin saber si volveré vivo?"

El árbitro agredido, Rafael Bastos Cardoso, ha publicado en su cuenta de Instagram una fotografía en la que ha explicado lo sucedido.

"Cualquiera que me conozca sabe cuán en serio me tomo mi profesión, cuán duro trabajo para ser un buen árbitro y cómo luché para llegar a donde estoy hoy. Son 9 años de una carrera impecable, sin ninguna conducta que vaya en contra de mi nombre y mi personaje. Soy profesional e imparcial, respeto a quienes respetan mi trabajo, pero ¿qué está pasando hoy? ¿Cuánto tiempo se desempeñarán las personas no calificadas y no controladas en las categorías de base? ¿Cuánto tiempo dejaré mi casa sin saber si volveré bien o vivo?", explica.

Rafael asegura que lo sucedido el domingo fue una cobardía única. "Los que estaban allí vieron escenas de salvajismo de más de 15 personas contra una sola, que intentaron en todos los sentidos defenderse y fallaron, que fue arrojado al suelo y golpeado, pisoteado y pateado sin piedad (incluso en la cara) por "animales" que estaban allí. ¿Hasta cuándo, Dios mío? ¿Nunca puedo hacer mi trabajo de manera segura? Creo que los culpables pagarán por ello, que todos serán castigados como se merecen, no solo por la justicia de los hombres, sino también por la justicia divina", concluye.