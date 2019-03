Iniesta, sobre los finalistas a mejor jugador de la UEFA: "Yo hubiese elegido a otros jugadores"

El capitán del Barcelona, Andrés Iniesta, ha elogiado las incorporaciones que el club ha realizado este verano y ha opinado que el primer equipo cuenta con "una muy buena plantilla para optar a todo" con vistas al curso 2016-17.

El centrocampista, que se sumó a los entrenamientos el pasado lunes, ha comparecido en rueda de prensa para desgranar las sensaciones en este inicio de curso.

"Tengo la sensación de que los jugadores que han venido son de un muy alto nivel. Es gente joven, que ha sido importante, y que todas las expectativas que se abren les hará crecer. El Barcelona cada año debe intentar ser mejor y lo que hicimos el año pasado no nos bastaría hacerlo este año para conseguir los títulos", ha asegurado.

En este sentido, Iniesta no se ha mostrado preocupado al ser preguntado por la competencia en el medular, zona en la que el primer equipo cuenta con hasta ocho jugadores para ocupar tres posiciones.

"Llevo muchas temporadas y siempre he tenido la sensación de que tienes que competir con los mejores, y este año no es una excepción. No cambia nada este año en comparación con los anteriores. Si eso (la competencia) me diera miedo o incertidumbre, no estaría aquí", ha aseverado.

Entre las nuevas caras destaca el español Denis Suárez, a quien ha deseado "toda la suerte del mundo" para que "siga progresando como lo ha hecho en los últimos años".

Afronta Iniesta su segundo curso como primer capitán del primer equipo. Del primer año ejerciendo esta tarea, el manchego considera que el balance es "muy positivo" y confía en que el próximo curso la experiencia "sea tan buena" como la del año pasado.

Uno de los casos con los que el capitán quizás deberá lidiar es la competencia en la portería entre Ter Stegen y Bravo, que en las últimas semanas se han reunido con el club para hablar sobre su futuro.

Preguntado sobre esta situación, Iniesta ha negado que el ambiente entre ambos guardametas esté enrarecido: "No se percibe más allá de lo que siempre ha sido: son jugadores de esta plantilla. No he visto nada diferente a lo que han sido los años anteriores. Todo sigue en la normalidad y ojalá así sea".

También se ha referido Iniesta a la situación del argentino Leo Messi, de quien ha dicho que ha vuelto "como siempre", a pesar de las cuestiones extradeportivas que ha vivido este último verano con la condena de 21 meses de cárcel por fraude fiscal.

"Más allá de que haya vuelto antes, nadie pone en duda el comportamiento que siempre ha tenido con este club. Nada cambia. Leo vuelve muy bien, cómo siempre. Siempre lo he visto como un jugador único y ojalá siga siendo así. Eso nos ayudará a estar más cerca de nuestros objetivos", ha señalado.

Precisamente, la UEFA ha confirmado los tres finalistas al galardón de mejor jugador de Europa que son Cristiano Ronaldo, Gareth Bale y Antoine Griezmann. En este sentido, Iniesta respeta la decisión del jurado, si bien ha opinado que "hubiera elegido a otros jugadores" para dar ese premio.

A nivel personal, espera el azulgrana mantener el nivel demostrado el pasado año, cuando completó, según ha reconocido, "una muy buena temporada", y ha subrayado que "la ilusión y las ganas siguen siendo las mismas".

Una motivación que, según ha enfatizado, es la misma en el seno de la primera plantilla azulgrana que intentará "seguir creciendo y mejorando" con el objetivo de conquistar títulos.