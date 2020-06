Iniesta: "Se nos exige jugar bien y ganar títulos y no lo hemos hecho esta temporada"

El capitán del FC Barcelona, Andrés Iniesta, ha admitido que este año su equipo no lo ha hecho bien "porque no hemos ganado los títulos que queríamos", pero ha emplazado al barcelonismo a que le dé valor "a las tres Copas seguidas que hemos conseguido".

Después de una final en la que el Barcelona ha tenido que doblegar a un correoso Alavés (3-1), el capitán azulgrana ha señalado que este tipo de partidos "suelen costar, aunque tuviésemos el papel de favoritos. Ha pasado que hemos sido efectivos".

A pesar de haber sumado este año dos títulos (Copa del Rey y Supercopa de España), Andrés Iniesta ha admitido que el curso no ha sido lo bueno que se esperada en el club.

"Cuando no se consiguen los títulos que se esperaban no se puede decir que hemos hecho una buena temporada. Se nos exige jugar bien y ganar títulos y no lo hemos hecho esta temporada, pero como mínimo hay que dar valor a las tres Copas del Rey seguidas que hemos logrado", ha subrayado.

Acerca de la aportación del técnico Luis Enrique, que esta noche ha dirigido por última vez al Barcelona, el capitán barcelonista ha dicho: "Llegó en un momento complicado y el balance de nueve títulos de trece posibles es más que positivo. A partir de ahora, tenemos plantilla para seguir ganando, pero hay que dar otro paso más".