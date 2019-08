El joven hispano-guineano Ansu Fati (16 años) debutó noche con el FC Barcelona en la victoria de su equipo contra el Betis (5-2) y al final del choque recibió muchas felicitaciones, entre ellas, la de Lionel Messi, quien se fundió con el canterano en un abrazo que el argentino ha colgado en su Instagram.

"Gran partido de todos. Los tres primeros puntos en LaLiga y muy feliz por ver a estos chicos de la casa cumpliendo sus sueños de llegar al primer equipo y de marcar en el Camp Nou en partido oficial", comenta el jugador en su muro.

Sobre estas palabra de elogio, Messi ha colgado una fotografía en la que se le ve dando un abrazo sentido el joven jugador hispano-guineano, que esta noche se ha convertido en el segundo futbolista más joven de la historia debutando en un partido oficial con la entidad catalana.

El jugador entró en el campo en el minuto 78, sustituyendo a otro canterano, el también extremo Carles Pérez, quien cuajó una destacada actuación y marcó un tanto.

Extremo izquierdo

El joven jugador juvenil, que juega de extremo izquierdo, y que este año hizo la pretemporada en el equipo filial, ha realizado los tres últimos entrenamientos con el primer equipo y el sábado el entrenador barcelonista Ernesto Valverde lo convocó ante el gran número de bajas de delanteros del primer equipo por lesión (Lionel Messi, Luis Suárez y Ousmane Dembélé).

Ansu Fati, con 16 años, 9 meses y 25 días ha vivido esta noche un sueño, por el viaje a la velocidad de vértigo que está haciendo en su carrera, pues se trata de un juvenil.

El joven hispano-guineano entró bastante en juego en el cuarto de hora que estuvo en el campo y gozó de una ocasión de marcar, en un tiro raso que rozó el palo.

Mejor oferta del Real Madrid

Su padre, Bori Fati, habló en COPE y desveló cómo llegó su fichaje por el FC Barcelona. Aseguró que tuvieron una oferta mejor sobre la mesa del Real Madrid: "Estábamos en el Sevilla, el Real Madrid me ofrecía mejores condiciones que el Barça por mi hijo. Pero ellos vinieron a mi casa con el contrato y nos convencieron. Vino Albert Puig y me dijo que mi hijo tenía que fichar por el Barcelona. El Sevilla cuando se enteró se enfadó, Monchi me preguntó que cuánto me ofrecían, que quería que fichara por el Sevilla. Con 9 años el Sevilla le aparta y le deja sin jugar un año".