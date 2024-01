El hijo de Maradona levanta sospechas: "Mataron a mi padre y tengo una idea..."

El 25 de noviembre de 2020, hace ya más de tres años, Diego Armando Maradona falleció en Argentina a los 60 años de edad a causa de unos problemas cardíacos que le generaron un edema de pulmón, al menos esa es la versión oficial hasta el momento.

Sin embargo, su muerte siempre ha estado rodeada de misterio, y más de tres años después, su hijo Diego Armando Maradona Júnior, se ha referido directamente a la razón por la que realmente cree que falleció su padre, una de las grandes leyendas del fútbol.

"Mataron a mi padre y tengo mi idea de quién fue"

"Hay una investigación abierta. Nosotros -sus hijos- tenemos mucha fe en la justicia argentina. Estoy convencido de que esto no debería haber terminado así. Mataron a mi padre. No es mi trabajo decir quién lo hizo, tengo mi propia idea pero no puedo decirla. Lo abandonaron a su suerte cuando algo se podría haber hecho", explicó júnior en el programa 'Verrisimo', de Mediaset Italia.

Su hijo, fruto de una relación extramatrimonial

En cuanto a lo que respecta a Maradona Jr, este fue fruto de una relación extramatrimonial de su padre con Cristiana Sinagra. Nació en Nápoles en 1986 y tras muchos años de lucha demostrando que era hijo del 'Pelusa', finalmente lo consiguió y pudo disfrutar de la presencia de su padre durante 4 años: "Intento ver las cosas desde el lado positivo. Luché durante mucho tiempo con mi madre y con toda la familia por el reconocimiento de la paternidad, y al final tuve el privilegio de estar cerca de él y tener una relación normal entre padre e hijo. Fueron cuatro años muy bonitos", aseguró.

"No he aceptado del todo su muerte, siempre sentiré un vacío..."

Júnior también aclaró en el programa que siente pena porque su padre no haya podido conocer a su hija: "No he aceptado del todo su fallecimiento. No creo que lo acepte nunca. No era el momento adecuado. En el momento en el que estaba mal estuve internado por Covid y no pude ir a Argentina. Recibí un mensaje de un amigo español, pero no tenía idea de nada. Encendí la televisión y vi que todos hablaban de su muerte. Entonces mi esposa me confirmó la noticia. La sensación de vacío nunca desaparecerá. Pero el cariño que todo el mundo le muestra alivia el dolor, al menos en parte", sentenció Diego Sinagra