Hazard, sobre su sobrepeso al llegar al Real Madrid: "No mentiré. Si estoy de vacaciones, estoy de vacaciones. Cogí cinco kilos en verano...subí a 80 kilos"

Eden Hazard llegó el pasado verano al Real Madrid desde el Chelsea a razón de 100 millones de euros más otros 30 en variables, sin embargo, en sus primero días como madridista fue el centro mediático de la plantilla no tanto por su fútbol, sino por su ligero sobrepeso.

"Es verdad. No mentiré. Si estoy de vacaciones, estoy de vacaciones. Cogí cinco kilos en verano. Soy de los que cogen peso rápido y también lo pierdo. En el Lille, con 18 años, pesaba 72 o 73 kilos y al ganar músculo pasé a 75. Y en un mal día, 77. En verano subí a 80 kilos pero lo perdí en diez días" se sinceró para Sport/Foot Magazine.en

Hazard también habló de otros aspectos desde su soñada llegada al equipo blanco: "En el jardín de mi casa jugaba y era el equipo con el que lo hacía. Zidane era mi ídolo. Veía el Bernabéu en la tele y era mágica. La camiseta, blanca, impecable. Iba a España de vacaciones, no a Madrid, y todos me hablaban del Real Madrid cuando jugábamos y veíamos sus partidos" aseguró.

El belga reveló que en sus primeros pasos le sorprendió la gran seguridad y el tamaño de la ciudad deportiva de Valdebebas.

"El primer día llegas en coche y tienes que conducir dos o tres minutos hasta llegar a los campos, no pude contarlos de los que hay... Te das cuenta que este club es tan grande porque tiene muchas de estas herramientas de trabajo a disposición. Los mejores jugadores, el peso de la historia... ", señalo el belga, a su vez apostilló: "La gente te dice en la calle siempre que tienes que ganar la Champions, es la cultura de este club".

"Como jugadores no tenemos el mismo estilo, él técnicamente era mejor que yo" se sinceró el belga sobre su técnico Zinedine Zidane. "Le miras y tienes la impresión que siempre se lo pasa bien y para mí el fútbol es eso. Me llamó en la Eurocopa de 2016 y me dijo: "Sería bueno que vinieras". Se me quedó grabado siempre en la cabeza" reveló el exatacante del Chelsea.