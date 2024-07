Hansi Flick: "Quiero ganar títulos aquí"

El Barcelona llevó a cabo hoy la presentación de Hansi Flick como nuevo entrenador de la primera plantilla, una apuesta de Laporta y Deco para reconducir el equipo tras la decisión de cesar a Xavi Hernández. El entrenador alemán ha dejado claro que su objetivo es "ganar títulos" y prometió trabajo duro para lograrlo.

"Es mi objetivo, ganar títulos. Pero has de trabajar duro y por eso estamos aquí. Todos nos ayudan. Es importante ganar, pero antes debes jugar muchos partidos. Hay que ir paso a paso y partido a partido", señaló Hansi Flick.

El exentrenador del Bayern es consciente de que deberá lidiar con la presión de estar en un club como el Barcelona y admitió que forma parte de su trabajo.

"Es mi trabajo. Soy entrenador y hay presión. Ya la he tenido antes. Creo que al final hay que jugar bien y dar lo máximo. Para mí es importante que den el máximo en los entrenamientos, así se da el máximo en los partidos. Para mí la presión está bien, no hay problema", aseguró Hansi Flick.

"En el fútbol siempre es bueno ganar títulos. Al final es mejor ganar que no. No me gusta entrenar a equipos que no disputen nada. Vamos a trabajar duro. A mí me gusta la competitividad dentro de la plantilla y que puedan mejorar. Hay unas condiciones increíbles en el club. La presión es para todos, pero es la mejor situación posible", añadió Flick.

"En este club se hace un trabajo fantástico con los jóvenes"

El alemán apuntó que uno de sus principales objetivos al frente del conjunto azulgrana será "llevar a los jugadores de La Masia a un nivel superior" .

"En este club se hace un trabajo fantástico con los jóvenes. He podido ver cómo juegan, cómo trabajan duro... En el campo saben exactamente en qué posición tienen que ubicarse y, cuando tocan el balón, saben muy pero que muy bien qué tienen que hacer con él", destacó Flick.

Respecto a Lamine Yamal, una de las estrellas del equipo pese a sus 17 años, Hanis Flick elogió lqa gran temporada del extremo español.

"En el último año ha estado increíble. Paso a paso en este nivel y ha terminado muy bien en la Eurocopa. Los grandes jugadores siguen rindiendo y espero que siga así. También que mantenga los pies en el suelo. Está en el equipo y seguro que nos va a dar grandes momentos. Pero hasta él puede mejorar y eso nos incumbe a nosotros como técnicos", analizó el alemán.

Hansi Flick también hablo sobre Gavi y su proceso de recuperación tras la grave lesión de rodilla que sufrió la temporada pasada.

"Cuando está en el campo está 'on fire'. Ahora necesita recuperarse y espero que pueda jugar 10-15 años más sin lesiones. Ahora necesitamos hacer la base para una larga carrera. Está siendo duro para él, pero desde el club le apoyamos", afimró el entrenador alemán.

"No estoy lejos de la idea de la que ha venido jugando el Barça"

Hansi Flick se refirió también Ansu Fati y la reciente lesión que ha sufrido el atacante azulgrana.

"Ha jugado como extremo antes, extremo izquierdo. En el entreno le vimos en esta posición, pero también como 9. Es genial e hizo un trabajo genial. Ahora, está lesionado y tenemos que esperar. Esperemos que vuelva más fuerte", explicó Flick.

Por último, el entrenador alemán habló sobre su idea de juego y dejó claro que se asemeja al histórico estilo que ha imperado en Can Barça.

"No estoy lejos de la idea de la que ha venido jugando el Barça. Quiero un equipo en el campo que sea activo. Con o sin balón, quiero que sea activo y que sepa que hacer. Marcar el ritmo del partido. Da igual que juguemos 4-3-3, 4-2-3-1. Queremos un fútbol ofensivo y que cuando alguien se siente en la televisión vea un equipo reconocible", concluyó Flick.

