Supercopa de España

Hansi Flick y el castigo a Iñaki Peña: "Tienen que ser puntuales, son jugadores profesionales. No tenía otra opción"

El entrenador del Barcelona asegura que no variarán la forma en la que jugaron el primer clásico ante el Real Madrid. "No vamos a jugar de manera diferente. Vamos a hacer lo mismo. Lo hicimos muy bien. No hay por qué cambiar de estilo de juego", indicó Hansi Flick.