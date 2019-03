Guardiola zanja los rumores sobre su futuro: "Tengo dos años más de contrato y no me iré salvo que me echen"

Poco han durado los rumores que situaban a Pep Guardiola en el banquillo de la Juventus para la próxima temporada. El entrenador del Manchester City tiene claro que no va a abandonar el club 'skyblue'... salvo que le despidan, claro está.

"Tengo dos años más de contrato y no me ovy a marchar a no ser que me echen. Sé cómo funcionan las redes sociales, pero no sé cómo los periodistas lo comentan", afirmó.

Guardiola tiene al Manchester City en lo más alto de la Premier League, y tiene bien encaminada su eliminatoria de Champions contra el Schalke 04.