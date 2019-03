Guardiola, sobre las críticas: "Si ganamos, somos buenos; si no, teatro y los jugadores no me entienden"

Pep Guardiola protagonizó una tensa rueda de prensa en vísperas de la Audi Cup, en la que no respondió a alguna de las preguntas que le formularon y tuvo que defenderse de las críticas que han surgido después de perder la Supercopa de Alemania, el sábado, contra el Wolfsburgo. Mientras el diario Bild desvela que los jugadores alemanes no entienden a Guardiola, exfutbolistas de la talla de Lothar Matthäus y Stefan Effenberg han señalado que el mejor técnico del mundo es el portugués José Mourinho.

Por eso fue preguntado Pep, que comenzó su intervención respondiendo que no han ensayado los penaltis, tras perder en la tanda final la Supercopa. "Tú, como periodista, me puedes criticar, es tu oficio. Matthäus y Effenberg también porque son periodistas ahora y pueden dar su opinión sobre mí. Yo no sé si soy el mejor. Mou es uno de los mejores del mundo, para mí no es ningún problema, no estoy en el Bayern para ser el mejor del mundo, sino para dar lo mejor de mí al equipo. Si ganamos, somos buenos, pero si no, hay teatro y los jugadores no me entienden. Todo depende de los resultados", respondió.

"No compramos a Xabi Alonso para que defienda"

Guardiola no quiso responder al interés del Manchester City en su contratación y si renovará su contrato con el Bayern o se marchará al fútbol inglés. Sí que defendió a Xabi Alonso de las críticas que ha recibido el centrocampista español tras su encuentro ante el Wolfsburgo. "La gente aquí siempre está preocupada en que tiene que defender y no compramos a Xabi para que defienda, para eso tiene que haber otros jugadores. Él tiene otras cualidades. Si tiene que ir para atrás es que no estamos bien organizados. Su problema fue que perdió muchos balones", dijo.

"Aquí piensan que si jugamos con cuatro atacantes tenemos que meter muchos goles y que si jugamos con dos centrales de dos metros tenemos que ganar todos los balones altos. Si alguien quiere un jugador que corra kilómetros, esté atrás y adelante no es Xabi, tendrán que comprar a otro", añadió. Esa labor puede realizarla el chileno Arturo Vidal, al que Guardiola dedicó elogios tras su debut con el Bayern. "El nivel de los 20 minutos que estuvo en el campo fue enorme, como es él. Un jugador de esta personalidad no necesita nada para adaptarse. Seguro que va a jugar la Audi Cup", apuntó.

Pep elogió el nivel del torneo que junto a Bayern cuenta con la presencia de Real Madrid, AC Milan y Tottenham. "Es un torneo enorme con rivales de una gran talla, entre los mejores equipos de Europa. Son amistosos pero ante equipos muy importantes. Ganar sería importante para nosotros tras perder la oportunidad de ganar nuestro primer título. Son buenos rivales para nuestro desarrollo como equipo".