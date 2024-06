Guardiola cierra la puerta a un regreso al Barça: "Está cerrada, somos mayores ya"

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, atendió a los medios de comunicación en las instalaciones del Golf Empordà, sede del Legends Trophy, y analizó la actualidad del mundo del fútbol. El técnico de Santpedor dejó un titular por encima de los demás: no volverá a entrenar al Barcelona. El que fuera entrenador de uno de los mejores Barça de la historia no se plantea regresar al banquillo culé.

'¿Tu puerta está totalmente cerrara en un futuro próximo a volver a entrenar al Barça?', le preguntó un periodista al entrenador del Manchester City. Su respuesta no dejó margen para las dudas: "Sí, está cerrada. Somos mayores ya".

También fue preguntado por si las comparaciones entre Xavi Hernández y él mismo podrían haber perjudicado al técnico egarense y reivindicó que lo que haya podido pasar no es su culpa porque lleva más de diez años "fuera" de la órbita azulgrana.

"Te aseguro que no es mi culpa. Lo que haya podido pasar no es mi culpa, llevo 14 años fuera de Barcelona y no soy sospechoso de nada en este sentido", explicó Pep Guardiola.

El entrenador catalán aseguró que seguro que Xavi "encontrará su 'challenge'" y le quiso desear suerte a Hansi Flick.

"Lo que hizo con el Bayern fue extraordinario, sobre todo el año que lo ganó todo, y tiene experiencia internacional con la selección alemana. Siempre que vas a un club nuevo necesitas ayuda. No importa donde y en el Barça especialmente", apuntó el entrenador de Santpedor.

Guardiola pidió paciencia y que se le dé tiempo porque "las ligas no se ganan en septiembre u octubre". Además, subrayó que "el Barça tiene una muy buena plantilla, con futbolistas con mucho talento, muy jóvenes, pero también muy experimentados en ciertas posiciones".

Pep Guardiola habló también sobre las nuevas perlas de la cantera azulgrana.

"Antes los jóvenes acompañaban a los jugadores más hechos y estos no acompañan. Estos son decisivos y es una gran suerte. Hay que darles tiempo y paciencia, rodearlos bien y protegerlos. Con la calidad que tienen ellos harán el resto", aseguró Guardiola sobre Lamine Yamal y Pau Cubarsí.

"¿Bernardo Silva? Nadie ha llamado al City"

Pep Guardiola aseguró que no han recibido ninbguna llamada preguntando por la situación de Bernardo Silva, un jugador que ha sonado en varios medios de comunicación como refuerzo para el Barcelona.

"No hemos recibido ninguna llamada del Barça ni de ningún otro club. Es un jugador maravilloso, espero que se quede con nosotros en el Manchester City", explicó Guardiola.

Sobre la situación de Joao Cancelo, cedido en el Barcelona, Pep explicó que todo depende de que City y Barcelona lleguen a un acuerdo.

"Es una pregunta para Txiki (Begiristain). Lo que sea será lo mejor para todos. Nos sentaremos entre los clubes. Si no se llega a un acuerdo deberá volver pero si el jugador quiere quedarse aquí, se volverá a hacer", indicó Guardiola.

Respecto al Real Madrid, Pep recordó que los de Ancelotti son siempre "el rival a batir en la Champions y el favorito número uno antes de empezar".

"Con Mbappé o sin él siempre son fuertes. Es el rival a batir en la Champions, no hay duda. Todos lo saben. Para todos los que venimos detrás es una motivación intentar ganarles. El Madrid siempre ha sido muy fuerte y añaden un jugador con mucha fuerza delante", analizó Guardiola.

Por último, Pep felicitó al Girona por una temporada "extraordinaria" y reconoció que le gustaría cruzarse con el equipo de Míchel Sánchez en cuartos de final o semifinales de la Liga de Campeones. Además, el entrenador del City colocó a la selección española como favorita en la Eurocopa, con "una generación muy buena", junto a Alemania e Inglaterra.

