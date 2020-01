Guardiola adelanta el fichaje de Alexis por el United: "Felicidades a las dos partes, ha decidido irse a otro equipo"

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, ha felicitado este viernes al chileno Alexis Sánchez por su fichaje por el Manchester United pese a que el acuerdo todavía no se ha confirmado oficialmente.

Sánchez, que jugó a las órdenes de Guardiola en el Barcelona, estuvo cerca de recalar en el City, aunque finalmente no llegó a un acuerdo con el futbolista por el alto precio de la operación. "No soy el tipo encargado de las matemáticas, de los números. Lo que sé es que a día de hoy Alexis es todavía jugador del Arsenal", dijo Pep al ser preguntado sobre la razón por la que su equipo no igualó la propuesta del United.

"Creo que va a fichar por el United, así que lo que puedo decir es felicitar a las dos partes. Al fin y al cabo, los jugadores y los entrenadores deciden dónde quieren jugar. Felicidades. Mi opinión sobre Alexis es la misma: fue un placer trabajar con él en Barcelona y ahora ha decidido irse a otro equipo", explicó el técnico español.

El Manchester United de José Mourinho ha ofrecido a Alexis, quien el pasado verano estuvo a un paso del City -el acuerdo se vino abajo por la imposibilidad del Arsenal de hacerse con el francés Thomas Lemar- un contrato de 350.000 libras (397.000 euros) a la semana y un contrato de cuatro temporadas y media.

Sánchez, de 29 años, que termina contrato con el Arsenal en cinco meses, ha llegado a un acuerdo con el equipo de Old Trafford para su incorporación inmediata en un trueque con el armenio Henrikh Mhkitaryan.