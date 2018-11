Griezmann: "El Manchester City es el primer favorito para la Champions porque tiene a Guardiola"

El delantero del Atlético de Madrid Antoine Griezmann ha asegurado que el "primer favorito" para ganar la Liga de Campeones esta temporada es el Manchester City "porque tiene a Guardiola como técnico", después la Juventus y el Barcelona y, en un tercer escalón, el conjunto rojiblanco.

"Para mí, el Manchester City es el primer favorito porque tiene a Pep Guardiola como técnico. Después vienen la Juventus de Turín y el Barcelona, porque allí juegan Cristiano Ronaldo y Messi. Y detrás nos veo a nosotros", declaró en una entrevista a la revista alemana 'Kicker', sin mencionar al Real Madrid, el campeón de las tres últimas ediciones.

Vuelve a hablar del 'The Best'

Por otra parte, el delantero reconoció que no entendió el hecho de que ningún integrante de la selección francesa haya recibido el premio FIFA The Best al mejor jugador del mundo, título que se adjudicó el madridista Luka Modric. "En realidad, no lo entendí (...) Pero nosotros no lo decidimos, lo hace otra gente en la FIFA, es más complejo. Pero me pareció una pena", indicó.

"Para mí, un título así hubiese sido una distinción importante. Hubiese sido una compensación por los momentos difíciles que pasé tan lejos de mi familia cuando tenía 13, 14 o 15 años. No sería un título solamente para mí, sino también para mis padres y mis hermanos, una recompensa por todos los esfuerzos, por la separación", continuó.

Su vida en España

Además, el jugador de 27 años aseguró que ansía convertirse en una leyenda rojiblanca. "Me atrae la idea de convertirme en una leyenda, en un jugador histórico de este club. Es importante para mí. Me implica mucho trabajo, pero estoy dispuesto a hacerlo, tanto dentro como fuera de la cancha", subrayó.

Por último, señaló que se siente casi español. "Como a las dos de la tarde, dos y media, es algo que no hacía antes. Cuando hablo rápido con mi hija termino hablando español sin darme cuenta. Vivo desde hace 13, 14 años en este país. Todo lo que tenía que aprender para madurar lo aprendí aquí en España", concluyó.