El Atlético gana como un grande al Granada y sigue a la estela del Barça

Dicen que lo difícil no es llegar. Dicen que lo difícil es mantenerse. Que lo que es realmente complicado no es alcanzar altas cotas sino seguir arriba con el paso del tiempo. Mucho se esperó el pinchazo hace dos temporadas, pero el Atlético ganó la Liga BBVA. Y mucho se especula con que ya caerán, pero ahí siguen. La pasada temporada, terceros tras Barcelona y Real Madrid, y en esta, aún sin ofrecer un inmenso fútbol con balón en los pies, son la máxima amenaza para el Barça. Lo son porque a pesar del triunfo blanco en Getafe los rojiblancos siguen siendo segundos tras ganar por 0-2 al Granada en el Nuevo Los Cármenes. Tras ganar como un auténtico grande.

No fue fácil, no lo fue porque nuevamente se vivió en el alambre durante demasiado tiempo. Durante el tiempo que transcurrió desde el 0-1 de Godín hasta el 0-2 de Griezmann. Hasta que el galo volvió a batir a Andrés Fernández, el aficionado rojiblanco no pudo saborear tranquilo la dulzura de saberse tras el Barcelona. De haber podido con la presión del Real Madrid tras su victoria ante el Getafe. No fue fácil, pero como un grande ganó el Atlético.

Como esos equipos que no necesitan demasiado para ganar. Como esos que ganan partidos cuando juegan bien y cuando juegan mal. Como aquellos que marcan cuando peor lo están pasando. Lo pasaron bien con el 0-0, pues en ese espacio de tiempo los del Cholo fueron mejores que su rival. Con ritmo, con fluidez, con intensidad y con generosidad. Llegando y generando sensación de peligro para ponerse por delante del marcador. En cuanto lo hicieron despertó el Granada.

Con Godín llegó la relajación

En cuanto Godín sacó la testa a la salida de un saque de esquina para batir a Andrés Fernández para volver a llevar la felicidad de la estrategia al Atlético, el campo se desniveló hacia el arco de Oblak. Los nazaríes tiraban más de corazón que de cabeza y fútbol, pero con eso estaban pudiendo al Atlético. Esperando la contra, la contra que no terminaba de llegar, los locales vieron sus opciones aumentar con el paso de los minutos.

Sin embargo, cuando más encerrado parecía estar el equipo que en el Nuevo Los cármenes vestía de azul llegó el 7. Llegó Griezmann, bastante desapercibido durante todo el partido pero apareciendo cuando tenía que hacerlo. Apareciendo para aprovechar un enorme pase al hueco de Óliver Torres para colocar con un potente zurdazo desde dentro del área el 0-2 en el tanteador. A partir de ahí el revoltoso mar en el que parecía haberse metido el Atlético se calmó.

Pudieron llegar más, pues el Granada se deshizo y la entrada de Thomas supuso un enorme soplo de aire fresco al mediocampo atlético, sin Tiago pero con la intensidad, colocación y sobriedad típicas del Atlético. También dio refresco al ataque, pues se incorporó con peligro y dispuso de varios remates en los que se escucharon los '¡uys!' de la hinchada atlética presente en el estadio nazarí.

El Atlético, el rival más fuerte del Barça

Se mantuvo el 0-2 hasta el final. Un 0-2 que vale y que basta para que el Atlético siga siendo la mayor amenaza actual para el hasta ahora imparable Barcelona. Segundos, quizá con más sombras con balón de las que a buen seguro desean en la parroquia atlética, pero con una solvencia que sólo tienen los grandes clubes.