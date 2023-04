El Govern de Cataluña tilda de "fake news" el vídeo del Real Madrid y pide que lo retire

El 'caso Negreira' ha saltado ya al terreno político. El ataque de Joan Laporta al Real Madrid en su esperada rueda de prensa en la que intentó justificar los pagos a Enríquez Negreira, exvicepresidente del CTA, fue contestado anoche por el club blanco en un vídeo en RMTV en el que detallaban los supuestos vínculos entre el Barça y Francisco Franco.

Y hoy martes ha salido a escena la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, quien ha tildado ese vídeo de RMTV como "fake news", a la vez que ha instado al club blanco a retirarlo.

"El vídeo que ha difundido el Real Madrid es una manipulación de la historia tan burda que parece de manual. Es 'fake news' (noticia falsa) indecente", ha sostenido Plaja.

"Es preocupante, irresponsable y una ofensa a las personas que sufrieron el régimen franquista", ha apuntado la portavoz del Govern.

Plaja insta al Real Madrid a retirar el vídeo: "Es una irresponsabilidad, una ofensa y un insulto"

La portavoz ha recordado que no se trata de un vídeo de un usuario particular, sino "de una institución y un club con tantísima repercusión y seguidores", por lo que se le debe dar "la importancia que tiene, que no es poca".

En el vídeo, el Real Madrid subraya hechos como que el Camp Nou fuese inaugurado por José Solís Ruiz, Ministro General de Franco, que el club catalán otorgase al General su insignia de oro y brillantes, le condecorase en tres ocasiones y le nombrase socio de honor en 1965.

"Es una irresponsabilidad, una ofensa y un insulto a las miles de personas que sufrieron el régimen franquista, también el FC Barcelona, empezando por el presidente de la época, Josep Suñol, que fue fusilado por el régimen y quizá el Real Madrid no lo recuerda", ha subrayado Plaja.

"Estaría bien que el Real Madrid retirara el vídeo y que pidieran disculpas", ha concluido la portavoz del Govern.