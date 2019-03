Godín, sobre las palabras de Guti: "Me enseñaron a no ser arrogante"

Diego Godín no ha querido pasar por alto, tras la victoria del Atlético por 0-1 ante el Real Madrid, las palabras de Guti sobre que no ficharía a ningún jugador rojiblanco para que jugase en el club madridista. El uruguayo ha sido contundente en su declaración y ha mandado un mensaje claro al exfutbolista merengue.

"Desde pequeño me enseñaron a ser respetuoso, humilde y no arrogante, sobre todo. Que el consejo lo tome quien quiera, pero me gustaría que toso respeten a los jugadores del Atlético como nosotros respetamos a Guti y a los jugadores del Real Madrid", valoró Godín en zonda mixta.

Godín, ya sobre el encuentro, mostró su satisfacción por la victoria: "Muy contento. Es una alegría por lo que significan los puntos en la tabla, pero sobre todo por lo que significa emocionalmente para los aficionados del Atlético ganarle al Real Madrid. La mentalidad de este grupo es ganadora y positiva, seguimos creyendo en nuestro trabajo, que es lo que nos acerca a las victorias. Creo que el equipo trabajó muy bien estratégicamente. Hizo un esfuerzo tremendo. Logramos el gol de Antoine y mantuvimos esa solidez defensiva que venimos teniendo", continuó.

El central uruguayo felicitó a Griezmann "como todos, porque está muy contento": "Es el fruto del trabajo que hace para el equipo, sobre todo por lo que trabaja desde cualquier posición del campo", declaró el futbolista, cuyo equipo ha ganado en sus tres últimas visitas de Liga al Santiago Bernabéu (0-1, 1-2 y 0-1).

"Desde la llegada del 'Cholo' (Simeone) hay un cambio de mentalidad, no sólo de los jugadores, también de la gente. Ha cambiado bastante, tenemos una mentalidad positiva y ganadora, de trabajo, por más que las cosas no salgan y suframos defendiendo atrás.... Sabemos lo que estamos haciendo. Creer en eso da seguridad y tranquilidad y llegan los resultados", explicó.